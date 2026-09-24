Confidenciales

El impactante video de la recuperación de una menor de dos años reportada como desaparecida en Cundinamarca

El Gaula Militar llegó hasta la región de Paime, donde estaba la niña.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
24 de septiembre de 2026 a las 10:05 p. m.
Operación del Gaula Militar en Cundinamarca para recuperar a una menor de edad.
Operación del Gaula Militar en Cundinamarca para recuperar a una menor de edad. Foto: Ejército

El Ministerio de Defensa compartió un video de la operación del Gaula Militar sobre la recuperación de una menor de edad que había sido reportada como desaparecida el pasado 20 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, “el Gaula Militar y la Fiscalía recuperaron en Paime, Cundinamarca, a una niña de 2 años que había sido reportada como desaparecida en Ubaté”.

“Salomé Vásquez Sánchez era buscada desde el pasado 20 de septiembre. Tras su ubicación, fue trasladada al hospital municipal de Paime para recibir valoración médica y atención profesional. La operación hace parte de la ofensiva contra el secuestro y la extorsión, así como de la prioridad de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó el Ministerio de Defensa.

Las autoridades competentes ahora investigan los móviles de la desaparición de la menor.