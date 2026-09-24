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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultado del Nacional vs. Millonarios es noticia en la parte alta

América de Cali celebra el empate entre Nacional y Millonarios. La parte alta de la tabla de posiciones se aprieta.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

24 de septiembre de 2026 a las 10:13 p. m.
Resultado de Nacional vs. Millonarios sacude la tabla de posiciones de Liga BetPlay.
Resultado de Nacional vs. Millonarios sacude la tabla de posiciones de Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Este jueves, 24 de septiembre, Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en una nueva edición del superclásico de Colombia. Fue por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll, en el Atanasio Girardot.

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Fue un partido con todos los condimentos. Expulsiones, goles emocionantes y hasta lesiones desafortunadas. Los hinchas en el Atanasio Girardot presenciaron un espectáculo.

El primer gol del partido fue a los 39′, obra de Julián Angulo. El jugador puso adelante a Millonarios (1-0) y parecía que Alberto Gamero volvía a dar la sorpresa en Medellín.

No obstante, en el descuento de la primera mitad (45+3) Andrés Felipe Reyes puso el 1-1 definitivo, con el que ambos equipos rescataron un punto en uno de los partidos más importantes del país.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América celebra el empate de Nacional y Millonarios

América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 24 puntos en 11 partidos jugados. Como Nacional y Millonarios empataron, la mecha sigue con cuatro unidades de ventaja.

Millonarios asoma segundo con 20 unidades, mientras que Atlético Nacional cierra el top 3 con 19 puntos.

El grupo de los ocho lo cierran parcialmente Medellín, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

Fuera de los clasificados parciales asoman Once Caldas, Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo.

Los coleros de la tabla de posiciones son Deportivo Pereira, Jaguares de Córdoba y, sorpresivamente, Junior de Barranquilla.

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1América de Cali2411731226+16
2Millonarios F.C.2012552169+7
3Atlético Nacional199612189+9
4Independiente Medellín1996121711+6
5Deportivo Cali1810532158+7
6Atlético Bucaramanga179450148+6
7Deportes Tolima17105231311+2
8Independiente Santa Fe16104421611+5
9Llaneros F.C.14104241312+1
10Once Caldas DAF12103341312+1
11Águilas Doradas1192521213-1
12Internacional de Bogotá11112541317-4
13Cúcuta Deportivo910235918-9
14Fortaleza8101541116-5
15Deportivo Pasto810226915-6
16Alianza Valledupar F.C.810226920-11
17Boyacá Chicó F.C.89225718-11
18Deportivo Pereira78143611-5
19Jaguares F.C.791441016-6
20Junior F.C.681341214-2

Avanza la Liga BetPlay 2026-ll

Este viernes, 25 de septiembre, tendrá continuidad la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll. Los partidos que se jugarán, en las distintas canchas del país, son:

  • 6:10 p. m. Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
  • 8:15 p. m. Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

Poco a poco, la Liga BetPlay se va poniendo al día en sus partidos pendientes y venideros. Por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, la competencia no ha podido estar al día en su calendario inicial.