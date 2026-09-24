Tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultado del Nacional vs. Millonarios es noticia en la parte alta

Este jueves, 24 de septiembre, Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en una nueva edición del superclásico de Colombia. Fue por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll, en el Atanasio Girardot.

Inesperada escena entre James Rodríguez y Wilmar Roldán causó revuelo: pasó en Nacional vs. Millonarios

La esperanza de Lucas González sobre James Rodríguez en su suplencia ante Millonarios

Fue un partido con todos los condimentos. Expulsiones, goles emocionantes y hasta lesiones desafortunadas. Los hinchas en el Atanasio Girardot presenciaron un espectáculo.

El primer gol del partido fue a los 39′, obra de Julián Angulo. El jugador puso adelante a Millonarios (1-0) y parecía que Alberto Gamero volvía a dar la sorpresa en Medellín.

¡GOLAZO DE @MillosFCoficial QUE ABRE EL CLÁSICO CON UN GOLAZO DE JULIÁN ANGULO! Gran recurso del atacante y 1-0 lo gana el 'Embajador'. #LALIGAxWIN ⚽Ⓜ️⚽🔥 pic.twitter.com/bm7dE0bo3g — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

No obstante, en el descuento de la primera mitad (45+3) Andrés Felipe Reyes puso el 1-1 definitivo, con el que ambos equipos rescataron un punto en uno de los partidos más importantes del país.

¡ANDRÉS REYES DE CABEZA ANOTA EL EMPATE DE @nacionaloficial! Buen remate de cabeza del defensor y el clásico va 1-1. #LALIGAxWIN ⚽🔥🟢 pic.twitter.com/Dfdmzga74U — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América celebra el empate de Nacional y Millonarios

América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 24 puntos en 11 partidos jugados. Como Nacional y Millonarios empataron, la mecha sigue con cuatro unidades de ventaja.

Millonarios asoma segundo con 20 unidades, mientras que Atlético Nacional cierra el top 3 con 19 puntos.

El grupo de los ocho lo cierran parcialmente Medellín, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

Fuera de los clasificados parciales asoman Once Caldas, Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo.

Los coleros de la tabla de posiciones son Deportivo Pereira, Jaguares de Córdoba y, sorpresivamente, Junior de Barranquilla.

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 América de Cali 24 11 7 3 1 22 6 +16 2 Millonarios F.C. 20 12 5 5 2 16 9 +7 3 Atlético Nacional 19 9 6 1 2 18 9 +9 4 Independiente Medellín 19 9 6 1 2 17 11 +6 5 Deportivo Cali 18 10 5 3 2 15 8 +7 6 Atlético Bucaramanga 17 9 4 5 0 14 8 +6 7 Deportes Tolima 17 10 5 2 3 13 11 +2 8 Independiente Santa Fe 16 10 4 4 2 16 11 +5 9 Llaneros F.C. 14 10 4 2 4 13 12 +1 10 Once Caldas DAF 12 10 3 3 4 13 12 +1 11 Águilas Doradas 11 9 2 5 2 12 13 -1 12 Internacional de Bogotá 11 11 2 5 4 13 17 -4 13 Cúcuta Deportivo 9 10 2 3 5 9 18 -9 14 Fortaleza 8 10 1 5 4 11 16 -5 15 Deportivo Pasto 8 10 2 2 6 9 15 -6 16 Alianza Valledupar F.C. 8 10 2 2 6 9 20 -11 17 Boyacá Chicó F.C. 8 9 2 2 5 7 18 -11 18 Deportivo Pereira 7 8 1 4 3 6 11 -5 19 Jaguares F.C. 7 9 1 4 4 10 16 -6 20 Junior F.C. 6 8 1 3 4 12 14 -2

Avanza la Liga BetPlay 2026-ll

Este viernes, 25 de septiembre, tendrá continuidad la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll. Los partidos que se jugarán, en las distintas canchas del país, son:

6:10 p. m. Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

8:15 p. m. Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

Poco a poco, la Liga BetPlay se va poniendo al día en sus partidos pendientes y venideros. Por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, la competencia no ha podido estar al día en su calendario inicial.