Tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultado del Nacional vs. Millonarios es noticia en la parte alta

Este jueves, 24 de septiembre, Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en una nueva edición del superclásico de Colombia. Fue por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll, en el Atanasio Girardot.
Fue un partido con todos los condimentos. Expulsiones, goles emocionantes y hasta lesiones desafortunadas. Los hinchas en el Atanasio Girardot presenciaron un espectáculo.
El primer gol del partido fue a los 39′, obra de Julián Angulo. El jugador puso adelante a Millonarios (1-0) y parecía que Alberto Gamero volvía a dar la sorpresa en Medellín.
¡GOLAZO DE @MillosFCoficial QUE ABRE EL CLÁSICO CON UN GOLAZO DE JULIÁN ANGULO! Gran recurso del atacante y 1-0 lo gana el 'Embajador'. #LALIGAxWIN ⚽Ⓜ️⚽🔥 pic.twitter.com/bm7dE0bo3g— Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026
No obstante, en el descuento de la primera mitad (45+3) Andrés Felipe Reyes puso el 1-1 definitivo, con el que ambos equipos rescataron un punto en uno de los partidos más importantes del país.
¡ANDRÉS REYES DE CABEZA ANOTA EL EMPATE DE @nacionaloficial! Buen remate de cabeza del defensor y el clásico va 1-1. #LALIGAxWIN ⚽🔥🟢 pic.twitter.com/Dfdmzga74U— Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026
Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América celebra el empate de Nacional y Millonarios
América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 24 puntos en 11 partidos jugados. Como Nacional y Millonarios empataron, la mecha sigue con cuatro unidades de ventaja.
Millonarios asoma segundo con 20 unidades, mientras que Atlético Nacional cierra el top 3 con 19 puntos.
El grupo de los ocho lo cierran parcialmente Medellín, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.
Fuera de los clasificados parciales asoman Once Caldas, Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo.
Los coleros de la tabla de posiciones son Deportivo Pereira, Jaguares de Córdoba y, sorpresivamente, Junior de Barranquilla.
|POS
|EQUIPO
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|América de Cali
|24
|11
|7
|3
|1
|22
|6
|+16
|2
|Millonarios F.C.
|20
|12
|5
|5
|2
|16
|9
|+7
|3
|Atlético Nacional
|19
|9
|6
|1
|2
|18
|9
|+9
|4
|Independiente Medellín
|19
|9
|6
|1
|2
|17
|11
|+6
|5
|Deportivo Cali
|18
|10
|5
|3
|2
|15
|8
|+7
|6
|Atlético Bucaramanga
|17
|9
|4
|5
|0
|14
|8
|+6
|7
|Deportes Tolima
|17
|10
|5
|2
|3
|13
|11
|+2
|8
|Independiente Santa Fe
|16
|10
|4
|4
|2
|16
|11
|+5
|9
|Llaneros F.C.
|14
|10
|4
|2
|4
|13
|12
|+1
|10
|Once Caldas DAF
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|12
|+1
|11
|Águilas Doradas
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|13
|-1
|12
|Internacional de Bogotá
|11
|11
|2
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|Cúcuta Deportivo
|9
|10
|2
|3
|5
|9
|18
|-9
|14
|Fortaleza
|8
|10
|1
|5
|4
|11
|16
|-5
|15
|Deportivo Pasto
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|15
|-6
|16
|Alianza Valledupar F.C.
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|20
|-11
|17
|Boyacá Chicó F.C.
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|18
|-11
|18
|Deportivo Pereira
|7
|8
|1
|4
|3
|6
|11
|-5
|19
|Jaguares F.C.
|7
|9
|1
|4
|4
|10
|16
|-6
|20
|Junior F.C.
|6
|8
|1
|3
|4
|12
|14
|-2
Avanza la Liga BetPlay 2026-ll
Este viernes, 25 de septiembre, tendrá continuidad la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll. Los partidos que se jugarán, en las distintas canchas del país, son:
- 6:10 p. m. Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
- 8:15 p. m. Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
Poco a poco, la Liga BetPlay se va poniendo al día en sus partidos pendientes y venideros. Por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, la competencia no ha podido estar al día en su calendario inicial.