Petro respondió a denuncia de Francisco Santos dirigida al presidente De La Espriella: “Usted y su familia”

El exvicepresidente Francisco Santos realizó una denuncia a través de su cuenta en X, la cual dio a conocer, puntualmente, al primer mandatario nacional.
“Señor presidente Abelardo De La Espriella, hay un programa en el Sena llamado CampeSena, donde hay comprometido un billón para adoctrinar campesinos. Entre el 2024 y el 2026 se ejecutaron recursos, el Sena no quiere decir cuántos, con Cuba con este propósito. Su director debe acabar ese programa y contarle a Colombia cómo fue ese despilfarro y ponerle fin”, expresó Santos el miércoles, 23 de septiembre.
Un día después, el expresidente Gustavo Petro retuiteó el mensaje de Santos y cuestionó su denuncia.
“¿Qué es indoctrinar campesinos? ¿Que el campesinado tenga educación y aprenda tecnología compartida para sembrar alimentos? Usted y su familia reciben alimentos del campesinado para comer, ¿qué tiene usted, Francisco Santos, contra el campesinado?”, le respondió el exjefe de Estado al exvicepresidente.
¿Qué es indoctrinar campesinos? ¿que el campesinado tenga educación y aprenda tecnología compartida para— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2026
sembrar alimentos?
Usted y su familia recibe alimentos del campesinado par comer, que tiene usted Francisco Santos contra el campesinado? https://t.co/WM0Hek6IG0