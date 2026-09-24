CONFIDENCIALES

Petro respondió a denuncia de Francisco Santos dirigida al presidente De La Espriella: “Usted y su familia”

El exvicepresidente hizo la denuncia este miércoles, 23 de septiembre.

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Redacción Confidenciales
24 de septiembre de 2026 a las 3:02 p. m.
El expresidente Gustavo Petro y el exvicepresidente Francisco Santos.
El expresidente Gustavo Petro y el exvicepresidente Francisco Santos. Foto: Getty Images y SEMANA

El exvicepresidente Francisco Santos realizó una denuncia a través de su cuenta en X, la cual dio a conocer, puntualmente, al primer mandatario nacional.

“Señor presidente Abelardo De La Espriella, hay un programa en el Sena llamado CampeSena, donde hay comprometido un billón para adoctrinar campesinos. Entre el 2024 y el 2026 se ejecutaron recursos, el Sena no quiere decir cuántos, con Cuba con este propósito. Su director debe acabar ese programa y contarle a Colombia cómo fue ese despilfarro y ponerle fin”, expresó Santos el miércoles, 23 de septiembre.

Un día después, el expresidente Gustavo Petro retuiteó el mensaje de Santos y cuestionó su denuncia.

“¿Qué es indoctrinar campesinos? ¿Que el campesinado tenga educación y aprenda tecnología compartida para sembrar alimentos? Usted y su familia reciben alimentos del campesinado para comer, ¿qué tiene usted, Francisco Santos, contra el campesinado?”, le respondió el exjefe de Estado al exvicepresidente.