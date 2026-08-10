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Alcalde Federico Gutiérrez pide a las personas no reenviar cadenas o información falsa tras fuerte terremoto de 7.4 en Colombia

El mandatario hizo el llamado a través de sus redes sociales.

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Redacción Confidenciales
10 de agosto de 2026 a las 9:01 a. m.
Federico Gutiérrez y las consecuencias del sismo en Colombia.
Federico Gutiérrez y las consecuencias del sismo en Colombia. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

Tras el sismo de 7.4 grados que se registró en la mañana de este lunes, 10 de agosto, el alcalde Federico Gutiérrez le hizo un llamado a la ciudadanía a través de su cuenta de X.

Un nuevo temblor se presentó en Colombia durante este lunes, 10 de agosto.
Fuerte y prolongado temblor sacude a Colombia: 7.4 grados en la escala de Richter

El mandatario de la capital de Antioquia pidió no reenviar cadenas o información falsa, una situación que se presenta en gran medida cuando ocurren este tipo de movimientos telúricos.

Los sismos son impredecibles, no es posible saber si habrá o no una réplica”, mencionó.

El alcalde cerró su mensaje diciendo: “Infórmense a través de fuentes oficiales y reporten las emergencias a través de la línea 123″.