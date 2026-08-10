Alcalde Federico Gutiérrez pide a las personas no reenviar cadenas o información falsa tras fuerte terremoto de 7.4 en Colombia

Tras el sismo de 7.4 grados que se registró en la mañana de este lunes, 10 de agosto, el alcalde Federico Gutiérrez le hizo un llamado a la ciudadanía a través de su cuenta de X.

Fuerte y prolongado temblor sacude a Colombia: 7.4 grados en la escala de Richter

El mandatario de la capital de Antioquia pidió no reenviar cadenas o información falsa, una situación que se presenta en gran medida cuando ocurren este tipo de movimientos telúricos.

“Los sismos son impredecibles, no es posible saber si habrá o no una réplica”, mencionó.

El alcalde cerró su mensaje diciendo: “Infórmense a través de fuentes oficiales y reporten las emergencias a través de la línea 123″.