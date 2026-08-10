Abelardo De La Espriella liderará sala de crisis tras terremoto: “No están solos”

El presidente Abelardo De La Espriella suspendió su agenda en Bogotá y se dirigirá a la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para liderar la atención tras el terremoto de este lunes en Colombia.

“Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un puesto de mando unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”, dijo el mandatario.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Él aprovechó para enviarle un mensaje a la ciudadanía: “A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”.

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