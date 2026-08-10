Conectividad, IA y robótica: los grandes retos que asumirá Alexandra Falla para transformar el futuro digital de Colombia

El pasado 7 de agosto, en Cali, Valle del Cauca, Abelardo De La Espriella asumió oficialmente la Presidencia de Colombia durante una ceremonia en la que también presentó a su gabinete, conformado por 18 ministerios. La nueva administración llega con la promesa de impulsar cambios en distintos frentes del país, entre ellos la economía, la educación y la transformación digital, un área que cobra especial relevancia con la llegada de Alexandra Falla al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Abelardo De La Espriella en su primer discurso como presidente: “De nada sirve un diploma si no abre puertas al trabajo”

Bajo el liderazgo de la nueva ministra, esta cartera inicia una etapa en la que busca convertir la tecnología en un motor de desarrollo y oportunidades para los colombianos. La apuesta estará enfocada en aprovechar herramientas como la inteligencia artificial, la robótica y el análisis de datos para impulsar la innovación, fortalecer la competitividad y abrir nuevas posibilidades para ciudadanos y empresas, como parte del propósito del Gobierno de avanzar hacia la denominada ‘Patria Milagro’.

Durante su discurso, el mandatario destacó el papel que tendrá la tecnología en los próximos años y puso especial énfasis en la formación de las nuevas generaciones. “Ahí está el futuro, ahí está el presente. No quiero, queridos compatriotas, que nuestros jóvenes sean simples consumidores de tecnología creada en otras latitudes. Quiero que sean creadores innovadores y protagonistas del mundo digital”, afirmó.

En línea con esta visión, uno de los principales objetivos del Gobierno para el periodo 2026-2030 será fortalecer la enseñanza de áreas como inteligencia artificial, programación, ciencia de datos y robótica desde las primeras etapas de formación. La intención no es únicamente preparar a los jóvenes para utilizar las herramientas que ya existen, sino desarrollar capacidades que permitan crear soluciones propias y aumentar la participación de Colombia en la industria tecnológica.

Alexandra Falla llega al Ministerio TIC con el desafío de acelerar la transformación digital de Colombia. Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA

En este escenario, Alexandra Falla tendrá a su cargo la formulación y ejecución de políticas orientadas a ampliar la conectividad, fortalecer las competencias digitales de la población y acelerar la transformación tecnológica del país. Entre las prioridades establecidas para el Ministerio TIC está la consolidación de una estrategia de soberanía digital, con la que se busca fortalecer la infraestructura y las capacidades tecnológicas nacionales.

La expansión del acceso a Internet también continuará como uno de los frentes de trabajo, especialmente en las zonas rurales y apartadas. El propósito es reducir las brechas digitales y garantizar que más ciudadanos puedan acceder a las herramientas y servicios que ofrece la tecnología.

A esta agenda se suma el impulso a la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, que tendrán un papel relevante en la búsqueda de mayores niveles de productividad, innovación y competitividad. El Gobierno también plantea avanzar en la transformación digital del Estado, con servicios públicos más eficientes, conectados y orientados a las necesidades de los ciudadanos.

La hoja de ruta tecnológica que plantea el nuevo Gobierno para Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro de los retos será fortalecer el talento nacional mediante programas de formación en habilidades digitales y áreas tecnológicas con alta demanda. Esta estrategia estará acompañada por el propósito de construir un ecosistema digital más seguro, resiliente e innovador.

De esta manera, la nueva administración del Ministerio TIC tendrá el desafío de articular conectividad, formación, inteligencia artificial, innovación y transformación digital en una misma hoja de ruta.