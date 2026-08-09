La freidora de aire vuelve a sorprender: estudio científico reveló un beneficio inesperado que muchos pasan por alto

La freidora de aire, o también conocida como air fryer, se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares gracias a que permite cocinar alimentos con muy poco o ningún aceite. Su funcionamiento facilita la preparación de diferentes recetas con una menor cantidad de grasa sin perder el sabor ni la textura crujiente de los alimentos o las preparaciones.

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Más allá de sus beneficios para preparar alimentos con menos grasa, la freidora de aire también podría contribuir a mejorar la calidad del aire en la cocina. Un estudio publicado en la revista ES&T Air, de la American Chemical Society, concluyó que este electrodoméstico libera una menor cantidad de compuestos orgánicos volátiles durante su funcionamiento, especialmente cuando se compara con los métodos tradicionales.

La investigación también encontró que las emisiones pueden variar según el tipo de alimento preparado. Productos con un mayor contenido de grasa, como el beicon o aquellos que ya han sido sometidos a una fritura previa, tienden a generar más partículas. Asimismo, los investigadores destacan que mantener la freidora limpia después de cada uso ayuda a reducir la liberación de estos compuestos y favorece un funcionamiento más eficiente del equipo.

Aplicar trucos caseros mejora los resultados y optimiza el uso del aparato. Foto: Getty Images

Para evaluar el impacto de las freidoras de aire en la calidad del aire, investigadores de la Universidad de Birmingham diseñaron un sistema especializado capaz de capturar y medir los compuestos liberados durante la cocción. El objetivo fue analizar, en especial, los compuestos orgánicos volátiles y las partículas ultrafinas, ya que estudios previos han asociado la exposición prolongada a estas sustancias con posibles efectos negativos para la salud.

Durante los experimentos, los científicos utilizaron una freidora de aire comercial con capacidad de 4,7 litros, sin realizar modificaciones en el equipo. En ella prepararon distintos tipos de alimentos, tanto frescos como congelados y con diferentes niveles de grasa, con el fin de comparar la cantidad de emisiones generadas por cada uno durante la cocción.

La freidora de aire es un electrodoméstico utilizado para preparar variedad de recetas. Foto: Getty Images

Los resultados mostraron que algunos alimentos producen más partículas que otros. Entre los que registraron las emisiones más elevadas se encuentran los aros de cebolla congelados y el beicon, tanto ahumado como sin ahumar. Los investigadores atribuyen este comportamiento al alto contenido de grasa y, en el caso de los productos congelados, a la capa de aceite utilizada durante su prefritura, que favorece la liberación de partículas al calentarse.

Pese a estas diferencias, el estudio concluyó que las emisiones de las freidoras de aire siguen siendo considerablemente inferiores a las generadas por la fritura convencional con aceite. En algunos casos, cocinar alimentos grasos mediante métodos tradicionales produjo entre 10 y 100 veces más partículas volátiles.

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La investigación también reveló que el estado de mantenimiento del aparato influye en sus emisiones. Las freidoras de aire que habían sido utilizadas en más de 70 ocasiones liberaban hasta un 23% más de compuestos volátiles y el doble de partículas ultrafinas que los equipos nuevos, un incremento que los expertos relacionan con la acumulación de residuos en zonas difíciles de limpiar. Aun así, los niveles detectados continuaron siendo significativamente menores que los registrados con otros métodos.