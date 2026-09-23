Hackers aseguran haber robado datos de miles de empleados del FBI: esto es lo que tendrían en su poder

El FBI investiga una supuesta vulneración de su portal de empleos después de que el grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters afirmara que obtuvo información personal de empleados actuales y antiguos, además de personas que han solicitado trabajar en la agencia.

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La existencia y el alcance total de la información supuestamente sustraída todavía no han sido confirmados por el FBI. La agencia sí reconoció que está investigando una actividad no autorizada relacionada con su plataforma.

FBI aún intenta establecer cómo ocurrió la brecha

En una declaración publicada este 23 de septiembre, el FBI señaló que conoce las afirmaciones realizadas por el grupo y que trabaja para determinar el origen del incidente.

“Si bien aún no se ha determinado el punto de la brecha de seguridad —si fue un tercero o la propia organización del FBI—, estamos investigando este asunto de forma activa y enérgica”, señaló la agencia.

El FBI agregó que está trabajando “estrechamente con los proveedores externos que dan soporte a fbijobs.gov para mitigar cualquier riesgo”.

La plataforma permanecía fuera de servicio, según reportó The New York Times, que también señaló que el sitio había mostrado previamente un mensaje en el que ShinyHunters afirmaba haber tomado el control.

¿Qué información dicen tener los hackers?

ShinyHunters asegura que obtuvo registros correspondientes a miles de personas. De acuerdo con lo reportado por The New York Times, el grupo afirma tener nombres, direcciones particulares, números telefónicos, información sobre cónyuges y algunos datos médicos.

El grupo también sostiene que habría extraído entre dos y tres terabytes de información. Esa cantidad corresponde a su propia afirmación y todavía no ha sido confirmada por el FBI.

Los registros atribuidos al ataque contendrían información privada de miles de personas. Foto: Getty Images

Una investigación de Reuters encontró además que una muestra de unos 5.000 registros contiene nombres, direcciones, teléfonos, fechas de nacimiento, números de Seguro Social y contactos de emergencia.

La agencia de noticias también encontró referencias a funcionarios vinculados con labores relacionadas con China, Rusia, vigilancia e inteligencia. Reuters advirtió que no pudo establecer que toda esa información procediera del FBI.

El grupo exige una respuesta de la agencia

Según The New York Times, ShinyHunters afirma que el ataque no tendría una motivación económica. El grupo habría exigido al FBI retirar o corregir una advertencia publicada meses atrás sobre sus actividades y dio un plazo de una semana para hacerlo.

Por ahora, el FBI no ha confirmado que todos los datos mencionados por los atacantes hayan sido sustraídos de sus sistemas. La investigación continúa mientras la agencia trabaja con las empresas que prestan servicios a su portal de empleos.