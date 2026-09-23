Inteligencia artificial: los retos de una sociedad que parece perder el control sobre la tecnología

Elon Musk es el cerebro detrás de Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, X (antes Twitter) y xAI, firma con la que busca desarrollar una inteligencia artificial segura y beneficiosa.

Diagnosticado con síndrome de Asperger —una condición enmarcada dentro del espectro autista—, Musk se ha especializado en revolucionar la exploración espacial y es, quizás, una de las mentes más informadas y visionarias a la hora de fundar empresas altamente innovadoras.

En los próximos diez años, la humanidad experimentará transformaciones profundas. Dos fenómenos disruptivos redefinirán el mundo laboral: la automatización impulsada por la IA y el avance de la robótica. Esto exigirá una mayor capacitación técnica y planteará retos inmediatos en la estructura salarial, pero el resultado a largo plazo apunta hacia un ingreso básico universal.

Con una oferta de servicios cada vez más eficiente e integrada, el tiempo de trabajo se reducirá. Aunque este panorama genera incertidumbre en quienes han dependido del empleo tradicional, se vislumbra una era próspera, de economías dinámicas, abierta para quienes se atrevan a dar el salto hacia las nuevas tecnologías.

Sin embargo, los riesgos no son menores: la amenaza de una tercera guerra mundial persiste y la velocidad del avance tecnológico es tal que, en poco tiempo, la IA nos hará ver nuestro presente con la misma distancia con la que hoy observamos a los chimpancés.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Foto: Cortesía

Frente a la evolución de la inteligencia artificial, la postura no puede ser el temor ni la parálisis. En el tablero geopolítico, Estados Unidos ostenta el liderazgo en el diseño de los microchips más avanzados del mercado; por su parte, China, aunque no posee la misma sofisticación en esta materia, compensará esa distancia con una capacidad de generación eléctrica superior a la de EE. UU. e India. Esa abundancia energética será el motor para dominar parte de la economía global.

Para Musk no vale la pena angustiarse por aquello que no podemos controlar, pero sí es imperativo comprender el contexto para anticiparnos. El camino es claro: debemos alinearnos con la realidad global, fortalecer de manera decidida nuestro sistema educativo y desarrollar capacidades superiores que nos mantengan a la vanguardia. Asimismo, es fundamental promover la libertad financiera como pilar indispensable para dinamizar la economía propia.

Su talento e intensidad inspiran a otros a perseguir grandes metas mediante la disciplina, la rigurosidad y una dedicación incansable. Su fórmula no tiene misterios: trabajar cerca de 80 horas semanales. En su trayectoria —desde PayPal hasta SpaceX— ha superado tres quiebras y se ha levantado para lograr hazañas que lucían inverosímiles.

Hoy su meta es llevar a la humanidad a Marte y cimentar allí una ciudadela. Esa ambición es lo que lo mantiene vigente. Mientras el promedio trabaja 40 horas a la semana, él dedica 100 horas semanales a proyectos de IA, reprogramación genética, la lucha contra el Alzheimer y el desarrollo de interfaces cerebrales de alto ancho de banda para expandir el potencial humano.

El reto para nuestras sociedades es concentrarse en las señales y dejar de lado el ruido; apostarle con decisión a la investigación, la innovación y a nuevas formas de pensamiento para construir un siglo XXI próspero. Nada cambiará por inercia: debemos actuar con pasión y determinación para que nada nos detenga. Como sostiene Musk: “Triunfar o morir, pero nunca rendirse”.