Un viaje por 13 países sin salir de Bogotá: el festival que reunirá sabores y tradiciones en el parque El Country

Durante este 19 y 20 de septiembre, el parque El Country se convertirá en una especie de embajada de 13 países que participarán en ‘El mundo en el corazón de Bogotá’, un festival que reunirá gastronomía, música, danza, teatro, artesanías y expresiones culturales.

En cada uno de los rincones de este recinto al aire libre, los bogotanos se podrán cruzar con representantes de Costa Rica, Perú, Guatemala, Filipinas, Ecuador, Turquía, República Dominicana, Honduras, Palestina, Uruguay, El Salvador y Líbano, quienes compartirán un pedacito de su esencia.

La gastronomía será uno de los principales puntos de encuentro. Los asistentes podrán probar, entre otros platos, baleadas y yuca con chicharrón de Honduras; ceviche mixto chalaco y chocoteja peruanos; jocón, ticucas de loroco, chuchitos y rellenitos de Guatemala; el tradicional encebollado ecuatoriano; kibbeh y maakarun de Líbano; el chifrijo costarricense; mercimek köftesi y baklava de Turquía, y pupusas de El Salvador.

Pero la experiencia no estará únicamente en los platos. El sábado habrá música tradicional de Perú y Guatemala, teatro y danzas típicas de Filipinas, se escuchará la popular marimba guatemalteca, se bailará el tango de Uruguay y sonará música internacional en acordeón. Para el domingo la programación incluye un conjunto de expresiones centroamericanas, además de danza árabe de Palestina y una mezcla de los mejores shows del día anterior.

Esta celebración no solo llevará lo mejor de los países invitados, sino que buscará impulsar una serie de emprendimientos que están vinculados a Sabor Bogotá y Hecho en Bogotá, entre ellos restaurantes, chocolaterías y cervecerías.

“Este festival es una oportunidad para abrir las puertas de Bogotá a la ciudadanía y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades para nuestros emprendedores y comerciantes. Seguimos trabajando para que el talento y los productos de nuestros negocios locales encuentren nuevos escenarios de visibilización, comercialización y conexión con públicos diversos”, aseguró María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad.

Este fin de semana se realizará la primera edición de “El mundo en el corazón de Bogotá”, que forma parte de la iniciativa ‘En el corazón de Bogotá’. Foto: Visit Bogotá

El 3 % de las ganancias obtenidas por las delegaciones de los países participantes será destinado a Misión Nutrición Bogotá, una iniciativa privada enfocada en seguridad alimentaria.

La propuesta hace parte de una serie de encuentros que comenzaron en 2025 con México como país invitado y continuaron este año con Argentina. Ahora, la apuesta crece para reunir en un mismo espacio representaciones de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia.

Para disfrutar de toda la agenda, la cita será este sábado y domingo entre las 11:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en la Calle 127C con Carrera 11D. Ciudadanos de todas las edades podrán entrar y vivir esta experiencia de sabores. Será también un espacio pet-friendly.