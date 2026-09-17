Alcalde de Montería es reconocido como uno de los 100 líderes innovadores del mundo en España por el proyecto Parque Botánico Las Lagunas

Durante décadas, Montería tuvo un ecosistema artificial utilizado para el tratamiento de aguas residuales de la ciudad, compuesto por una serie de lagunas oxidadas que representaban un foco de contaminación durante décadas. Ahora, ese mismo terreno busca convertirse en uno de los nuevos espacios verdes de Montería y de los grandes atractivos turísticos del departamento de Córdoba con la construcción del Parque Botánico Las Lagunas.

La transformación del antiguo sistema llevó al alcalde Hugo Kerguelén hasta Málaga, España, en donde, este martes, fue reconocido como uno de los 100 Líderes Innovadores de Greencities 2026. Una distinción histórica porque se convirtió en el primer mandatario latinoamericano en recibirla.

La primera piedra del proyecto se puso en abril de 2026 y el costo previsto es de 88.000 millones de pesos. La obra contempla un área de 120.000 metros cuadrados y una primera fase de recuperación de alrededor de 13 hectáreas. Su apertura al público está prevista para el segundo semestre de 2027.

El diseño combina espacios naturales y actividades para la ciudadanía porque contará con un mariposario, un puente peatonal elevado, un mirador y un Centro de Interpretación Ambiental, además de senderos, ciclorutas, zonas recreativas y espacios destinados a la educación sobre el medio ambiente.

La propuesta está organizada alrededor de nueve cápsulas temáticas que incluyen zonas de acceso y eventos, jardín botánico, áreas deportivas, vivero, santuario de fauna y espacios de protección ecológica y, por supuesto, el mayor atractivo será el sistema de lagunas por el que fue nombrado.

El proyecto contempla transformar las aguas de oxidación de la ciudad para prevenir futuras inundaciones. Foto: Alcaldía de Montería

El proyecto fue presentado como el Central Park de la región Caribe, pero más allá de la comparación con el legendario espacio en Nueva York, la apuesta busca que una zona que durante años estuvo relacionada con la contaminación se convierta en un nuevo pulmón verde para Montería, incentivando el turismo y mejorando los entornos cívicos.

Ese proceso fue el que Kerguelén presentó durante City Speakers, uno de los espacios de Greencities en los que se exponen proyectos de ciudades orientados a la innovación y la sostenibilidad. Además, el alcalde fue parte de un pool de invitados que incluyó instituciones, líderes urbanos, empresas y agentes del ecosistema para compartir conocimiento y avanzar hacia ciudades más sostenibles, innovadoras y conectadas.

La iniciativa también refleja el perfil profesional del alcalde, quien es ingeniero civil y ambiental de la Universidad de los Andes y especialista en Finanzas de la Universidad EAFIT. Por ello, en su administración se ha hecho énfasis en áreas como desarrollo urbano, educación, infraestructura, movilidad y modernización institucional.