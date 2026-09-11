Gobierno activa estrategia para fortalecer el agro y atender las necesidades del campo en las regiones

Las necesidades del campo no se convierten en soluciones por el solo hecho de estar identificadas, y en Colombia, el desafío está en traducirlas en proyectos que puedan avanzar, contar con instrumentos de apoyo y responder a las condiciones de cada territorio. Con ese enfoque, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) presentó ante las autoridades agropecuarias departamentales las rutas disponibles para canalizar iniciativas productivas.

Durante la primera sesión del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (CONSA), el presidente de la ADR, Orlando José Dangond Baute, ratificó que los departamentos pueden presentar propuestas relacionadas con sus prioridades regionales a través de la oferta de la entidad y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Hay dos líneas: una, acceder a proyectos productivos a través de la Agencia de Desarrollo Rural; y dos, otra línea que se maneja desde el Ministerio de Agricultura. Tenemos la posibilidad de hacerlo”, afirmó Dangond Baute.

Orlando José Dangond Baute, presidente de la ADR. Foto: ADR - API

La propuesta busca conectar las necesidades identificadas por las regiones con instrumentos orientados a fortalecer la producción, generar ingresos y ampliar las oportunidades para las comunidades rurales. La oferta de la ADR complementará las acciones que lidera el Ministerio de Agricultura.

El anuncio se produjo en un encuentro en el que representantes de los departamentos expusieron necesidades, propuestas y prioridades del sector agropecuario. La agenda incluyó mesas de trabajo para formular acciones concretas y establecer compromisos que permitan hacerle seguimiento a los temas acordados.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) presentó ante las autoridades agropecuarias departamentales las rutas disponibles para canalizar iniciativas productivas. Foto: ADR - API

Más allá de la presentación de las rutas institucionales, la reactivación del CONSA plantea la posibilidad de mantener una interlocución directa entre el Gobierno nacional y las autoridades agropecuarias de los 32 departamentos. El reto será que ese diálogo se traduzca en proyectos con seguimiento y respuestas acordes con las particularidades productivas de cada región.

Con el Consejo nuevamente activo, la ADR busca que las iniciativas territoriales encuentren canales de articulación dentro de la oferta pública disponible y que los compromisos definidos entre las autoridades puedan tener continuidad.