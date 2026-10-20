Finalizó la mejor participación de Colombia en el Mundial de gimnasia artística en Róterdam. Ángel Barajas y Camilo Vera se robaron todos los aplausos

La delegación colombiana de gimnasia artística hizo historia en el Campeonato Mundial de Róterdam 2026, en Países Bajos. El equipo masculino aseguró su presencia entre las ocho mejores selecciones del certamen y, por primera vez, disputó la final por equipos. La participación en la cita definitiva se sumó a los cupos individuales que obtuvieron Ángel Barajas y Camilo Vera, dos de los principales referentes de la nueva generación de este deporte en el país.

Ángel Barajas vuelve a hacer historia para Colombia: se bañó de oro en los Juegos Suramericanos 2026

El equipo integrado por Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Juan Felipe Ramos y Jorman Álvarez, además de Barajas y Vera, acumuló 240,093 puntos en la definición y finalizó la prueba entre los ocho mejores del mundo, detrás de Japón, Rusia, China, Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos y Países Bajos.

El resultado refleja el trabajo de dos regiones que han impulsado la gimnasia nacional: Norte de Santander y Antioquia, donde se han desarrollado deportistas de alto rendimiento a través de sus clubes y entrenadores.

El “dream team” criollo

Nacido en Antioquia, Thomás Mejía comenzó a practicar gimnasia a los cinco años en la Escuela Semillero de Antioquia. Su formación ha estado a cargo de Leonardo González, quien lo acompañó en su paso por las categorías infantiles y juveniles hasta llegar a la selección de mayores.

A pesar de su juventud, cuenta con resultados destacados en competencias nacionales e internacionales. Fue subcampeón panamericano por equipos y en barra fija en 2024, y en 2025 consiguió el título individual en los Juegos Panamericanos Junior. En los Juegos Suramericanos de 2026 ganó dos medallas de oro y dos de plata, entre ellas el título del concurso completo individual, que premia al gimnasta con mejor rendimiento sumado en los seis aparatos.

Yan Dairon Zabala nació en Cúcuta y se formó en la Liga de Gimnasia de Norte de Santander bajo la orientación de Jairo Ruiz, entrenador que ha acompañado a varias de las principales figuras colombianas de esta disciplina.

Su trayectoria incluye medallas en campeonatos suramericanos y panamericanos, además de una actuación destacada en los Juegos Bolivarianos de 2025, donde obtuvo el oro por equipos y ganó las pruebas de barras paralelas y barra fija. También consiguió el bronce en el concurso completo individual.

En 2026 integró el equipo colombiano que obtuvo la plata en el Campeonato Panamericano y ganó medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Keynher Camilo Vera Carrascal también nació en Cúcuta y pertenece a una familia vinculada con la gimnasia. Sus primeras lecciones llegaron de sus tías, y a los cuatro años comenzó a entrenar con Jairo Ruiz.

Durante su infancia tuvo que continuar con sus entrenamientos en una finca del Catatumbo, donde su familia improvisó un espacio con materiales básicos para que pudiera practicar. Después regresó a Cúcuta y retomó su preparación en la liga departamental.

En 2025 obtuvo tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en salto, barras paralelas y barra fija, además de una plata por equipos. Ese mismo año ganó dos títulos en el Mundial Juvenil de Manila, Filipinas, en barras paralelas y barra fija.

En el Mundial de mayores de Róterdam, Vera avanzó a las finales del concurso completo y de barra fija. Fue noveno en el concurso completo, con 82,764 puntos, y allí esperará medirse a 23 profesionales. Mientras que en barra fija se ubicó séptimo, con 14,166; en la final se verá las caras contra otros siete aspirantes al oro.

Ángel Barajas y Camilo Vera son, actualmente, los dos mejores gimnastas del país. Foto: Comité Olímpico Colombiano -API

Jorman Álvarez nació en Cúcuta en 2007 y hace parte de la generación de gimnastas nortesantandereanos formados bajo la dirección de Jairo Ruiz. Su progresión internacional se hizo visible en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde ganó el oro en barras paralelas junto con su compatriota Camilo Vera y consiguió la plata por equipos.

En los Juegos Suramericanos de 2026 también integró el equipo colombiano que obtuvo la medalla de plata. Sus resultados lo han consolidado como uno de los integrantes de la nueva generación que busca mantener a Colombia entre las selecciones destacadas del continente.

Juan Felipe Ramos forma parte del grupo masculino que consiguió el histórico cupo mundialista. Su presencia se suma al proceso colectivo de una selección que reúne deportistas de alto nivel y que sacan la casta por el país. De hecho, en los Juegos Bolivarianos de 2025, Juan Ramos integró el equipo colombiano campeón.

Ángel Barajas, puro talento

El nombre de Ángel Gabriel Barajas Vivas ya es historia viva en la gimnasia colombiana tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nacido en Cúcuta el 12 de agosto de 2006, comenzó a entrenar en la Liga de Gimnasia de Norte de Santander en 2011 y se formó bajo la dirección de Jairo Ruiz.

Con apenas 17 años, se convirtió en el primer colombiano en ganar una medalla olímpica en gimnasia artística al obtener la plata en barra fija en París. Su rutina final recibió 14,533 puntos y terminó empatada en puntuación con el japonés Shinnosuke Oka, quien se quedó con el oro por una mejor nota de ejecución.

En la gran final por equipos Barajas brilló con una rutina impresionante que le valió un puntaje de 14,900 puntos. Gimnastics Now, uno de los medios especializados de habla inglesa, describió la presentación como “maravillosa” tras lograr conectar “un espectacular entre Cassina-Kolman (uno de los encadenamientos de mayor dificultad y espectacularidad en el aparato)”.

En Róterdam, Ángel también clasificó a la final individual del All-Around y a la final de barra fija. En el concurso completo terminó octavo en la ronda clasificatoria, con 82,831 puntos, mientras que en el de su aparato principal ocupó el quinto puesto, con 14,333.

¿Cuándo serán las finales?

Las competencias individuales se realizarán en el Rotterdam Ahoy, en Países Bajos.