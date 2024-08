¿Morder la medalla? Conmovedora reacción de gimnasta china se hace viral en los Juegos Olímpicos

Para no quedar fuera de onda, la china se llevó la medalla de plata a su boca y desató una ola comentarios en redes sociales, donde alabaron su inocencia frente a un gesto que se ha hecho tradicional entre los deportistas.

Biles fuera del podio

Biles estaba haciendo su rutina a la perfección, cuando pisó en falso y cayó a la colchoneta. Ya sabiendo que no podía aspirar al metal dorado, terminó la rutina sin mayores expectativas y puso toda su concentración en los ejercicios de piso, donde quedó segunda detrás de la brasileña Rebeca Andrade.

La revancha en los ejercicios de suelo fue claramente mejor para la norteamericana, pero no lo suficiente para sumar otro oro a su cuenta.

Pero como demostró la dura experiencia de Tokio hace tres años a gimnasta más condecorada de la historia, no es una máquina. “He conseguido mucho más que en mis sueños más locos, no solo en estos Juegos, sino en el deporte”, valoró Biles sobre su impresionante palmarés de once medallas olímpicas, siete de ellas de oro, y 30 mundiales, entre ellas 23 doradas.