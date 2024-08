Mariana Pajón se desahogó y lanzó mensaje a la australiana que la empujó en los Juegos Olímpicos

Para la colombiana, la medalla no se escapó por esa situación de carrera, sino por dificultades que se le presentaron durante todas las carreras. “Desde la salida me enredé un poco, nunca pude leer bien la primera curva. Me costó mucho esa primera curva, desde los entrenamientos... Pero ya le estaba cogiendo el flow , fui el objetivo ahí, pero así es nuestro deporte. En la misma situación de ella, hubiera hecho lo mismo”, sentenció.

Irónicamente, Reynolds terminó octava detrás de Mariana y no pudo clasificar a la final. No obstante, Australia sí celebró con la medalla de oro de Saya Sakakibara, quien tuvo un dominio aplastante de todas sus series, incluida la carrera por las medallas.

No son sus últimos Juegos Olímpicos

“Tengo como muchos sentimientos encontrados, estoy feliz porque llegué hasta acá, porque no fue fácil, ni se imaginan cómo fue este camino, demasiado dolor; por un momento, dije que no me merecía tanto dolor, pero a mí esto me encanta y por eso estoy aquí”, fueron sus palabras tras la eliminación del pasado viernes.