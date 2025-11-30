Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primer hijo de Mariana Pajón

En los últimos meses, Mariana Pajón ha captado la atención pública debido a su embarazo, una noticia que confirmó a mediados de este 2025.

De hecho, recientemente se han conocido algunas pistas que revelan el nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con Vincent Pelluard, su esposo, con quien ha construido una historia de amor marcada por intereses compartidos, entre ellos su pasión por el ciclismo.

De Pelluard se sabe que es un bicicrosista colombo-francés, que desde hace varios años se ha destacado en diversas competencias deportivas, obteniendo importantes reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

Algunos lo recuerdan por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a Mariana Pajón representando a Colombia. Sin embargo, este es apenas uno de los tantos eventos en los que ha participado hasta ahora.

Desde 2009 se desempeña como bicicrosista profesional, según indica la revista Vea, logrando ese mismo año la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo, que se llevó a cabo en Adelaida, Australia.

A estos logros se suma su título como campeón francés de BMX Élite en 2013, obtenido un año después de empezar a estrechar su relación con Colombia en 2012, cuando conoció a Mariana durante competencias internacionales de BMX.

Desde entonces, su pasión compartida por el ciclismo y la historia de amor que han construido los han convertido en una de las parejas más comentadas en redes sociales, especialmente tras anunciar que serían padres con un emotivo video.

“Un latido de corazón más en esta familia 🤍. Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin compartirles esta noticia. Una pequeña pausa de bici 🚲, después de mucho soñarlo. Bebé Pelluard Pajón en camino 🌈🐣. 120🫶🏼100 ‎ = 220″, anotaron ambos en la publicación que hicieron en junio de 2025.

Ahora, con la llegada de su bebé, ambos atraviesan una nueva etapa en su vida personal en la que se han mostrado muy emocionados. De hecho, han llenado las redes de ternura con múltiples fotografías de Mariana durante el embarazo y, más recientemente, con imágenes de su pequeño en su hogar.