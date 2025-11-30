Suscribirse

Gente

Así fue la emotiva escena que protagonizó J Balvin junto a Maluma durante su show en Medellín; se viralizó rápidamente en redes

En medio del espectáculo, Balvin reconoció que el Pretty Boy era una de sus mayores competencias en el género urbano.

Redacción Gente
30 de noviembre de 2025, 2:11 p. m.
J Balvin y Maluma
Emotivo abrazo entre J Balvin y Maluma durante concierto en Medellín. | Foto: Captura de pantalla redes sociales / X @mavilra

Luego de seis años sin presentarse en su ciudad natal, J Balvin regresó a Medellín para sorprender a sus fanáticos con un show sin precedentes que causó furor en redes sociales.

Uno de los momentos más emotivos de la noche del 29 de noviembre se presentó cuando Maluma, su colega y a la vez competidor en la industria musical, apareció en el escenario.

En ese instante, juntos protagonizaron una escena inesperada que no tardó en hacerse viral en las plataformas digitales, ya que el gesto dejó claro la profunda admiración y el respeto que existe entre ambos.

Un momento inolvidable para sus fans

De acuerdo con las grabaciones que se han difundido en redes sociales, J Balvin y Maluma sorprendieron a sus seguidores al compartir un emotivo abrazo fraternal y, entre lágrimas, terminar arrodillados frente a frente, juntando sus cabezas como muestra del cariño que los une.

Además, en una de las publicaciones compartidas por X, se escucha cuando el intérprete de Mi gente reconoce que el Pretty Boy era una de sus mayores competencias en el género urbano.

“Delante de todo el mundo quiero que él sepa lo mucho que lo amo y lo respeto. Que de ser de mis mayores competencias, se ha vuelto uno de mis grandes hermanos”, dijo en el escenario.

Posteriormente, afirmó sentirse feliz de compartir con él una nueva etapa de sus vidas: la paternidad, lo que, según él, los llevó a ambos a “madurar, compartir de la vida, hablar de pañales, de teteros y lo que de verdad importa, la familia”.

Por último, aceptó que sabía que desde hacía mucho tiempo el público deseaba verlos juntos y fue precisamente en su concierto donde pudo cumplir ese anhelo de sus seguidores, no sin antes dedicar esas sentidas palabras.

Mientras tanto, Maluma permaneció casi inmóvil en la tarima, escuchando atentamente a J Balvin con una sonrisa en su rostro para, posteriormente, responder a ese fuerte abrazo que cierra esa etapa de rivalidad que los separaba hace unos años.

Según comentó el ‘Pretty Boy’ en una entrevista para el pódcast Nude Project en YouTube, la competencia con J Balvin fue real, pero también necesaria para el crecimiento artístico de ambos.

“El roce no era mío, era de él hacia mí”, contó entre risas y agregó: “Al final nos construyó a los dos. Mientras él hacía canciones con Beyoncé, yo sacaba temas con Madonna. Era una rivalidad sana que nos impulsó”.

