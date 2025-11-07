J Balvin une fuerzas con importante marca de moda colombiana para celebrar su regreso a los escenarios en el país

J Balvin anunció su esperado regreso a los escenarios en Colombia en 2025 con su espectáculo “Ciudad Primavera”, que se realizará en dos fechas especiales: el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá.

Estos conciertos, celebrados seis años después de su última presentación en solitario en Colombia, buscan rendir homenaje a sus raíces paisas y colombianas, al tiempo que celebran el impacto global de la música urbana latina.

Medellín, su ciudad natal, será el escenario en el Estadio Atanasio Girardot, mientras que Bogotá lo será en el Estadio El Campín, ambos con formatos de escenario 360 grados para una experiencia inmersiva única.​

En sintonía con esta importante vuelta a casa, J Balvin se ha unido a la marca colombiana Vélez para lanzar “Ciudad Primavera: Beyond Flowers”, la cápsula oficial de sus shows en Colombia.

Esta colaboración fusiona moda, música y cultura, reflejando el espíritu latino que va más allá del escenario. La colección, disponible desde el 7 de noviembre de 2025, incluye piezas de edición limitada como camisetas, pañoletas, charms, portadocumentos, monederos y bolsos personalizables que combinan la herencia artesanal de Vélez con la visión vanguardista del artista.​

La colaboración con Vélez representa para J Balvin una alianza histórica, ya que ambos comparten no solo raíces en Medellín, sino también una mirada conjunta para mostrar al mundo el talento latino desde la autenticidad, el arte y el oficio.

Collab de J Balvin y Vélez | Foto: Cortesía

Al respecto, el paisa aseguró que esta colaboración representa el orgullo “de dónde venimos y de lo que, como latinos, podemos dar y aportar en lo creativo. Siempre pensando en la mejor calidad, pero ante todo mucho amor por lo que hacemos”.

El lanzamiento de la colección cápsula se acompañará con una experiencia creativa innovadora que incluye al Metro de Medellín como símbolo de ciudad, movimiento y cultura.

Collab de J Balvin y Vélez | Foto: Cortesía

Además de Colombia, la colección estará disponible en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú, con exhibiciones especiales en tiendas seleccionadas para que los fanáticos puedan acercarse a esta propuesta que une diseño y autenticidad.​