Johanna Fadul recordó la pérdida de sus bebés con conmovedoras declaraciones: “Fueron siete meses haciendo todo para ellas”

La actriz revivió el doloroso proceso que atravesó junto a su pareja hace varios años y aseguró que transformó su vida para siempre.

Redacción Gente
30 de noviembre de 2025, 1:15 p. m.
En medio de una reciente entrevista para el pódcast Reflejos, de Tatiana Ríos, la actriz colombiana Johanna Fadul recordó la pérdida de sus bebés con conmovedoras declaraciones, recalcando que lo que vivió junto a su pareja, el también actor Juanse Quintero, ha sido uno de los acontecimientos más impactantes y determinantes de su vida personal.

Durante la conversación, la actriz confesó que, inicialmente, ninguno de los dos estaba buscando un bebé:

“Llevábamos año y medio de relación, y en una ida a un evento a Melgar quedé embarazada. No teníamos planes en lo absoluto de ser papás. Dije: ahora qué hago”.

Pese a que la noticia la tomó por sorpresa, Fadul afirmó que la aceptó con amor y firmeza, tanto así que su primera reacción fue decirle a Juanse que con él o sin él estaba dispuesta a tener a su bebé y enfrentar el giro que daría su vida con su llegada.

Aunque para él también fue un anuncio que no esperaba, desde el primer momento le dejó claro que estaban juntos en ese proceso, que pasó a ser una sorpresa mayor cuando se enteraron de que venían dos bebés en camino.

Debido al embarazo, Johanna Fadul indicó que todos sus planes se adelantaron, pues se casaron después de tres meses de haber confirmado que serían padres. Además, aseguró que vivió una etapa tranquila, donde todo parecía marchar muy bien.

“Yo tuve un embarazo espectacular”, dijo la actriz, aunque admitió que desde el inicio los médicos le advirtieron que se trataba de un proceso de alto riesgo por ser gemelas.

“Hay un índice muy alto de que los bebés hagan trasfusión feto fetal, y esto quiere decir que un bebé empiece a recibir mucha sangre y el otro no… A mis bebés les pasó eso”, explicó.

Perdí a mis hijas pero ellas transformaron mi vida para siempre | Johanna Fadul Reflejos Podcast Ep5

“En esos momentos, yo le decía a Juanse: yo quiero que nazcan las dos. A mí no me importan cómo vengan, yo quiero salvarlas a las dos. Creo que hicimos todo lo humanamente posible por salvarlas, tenerlas acá, pero tampoco podemos luchar contra la voluntad de Dios y, también, traer a un bebé a este mundo mal a que sufra”, agregó la actriz.

Sobre el día en el que empezó a notar que algo no andaba bien, fue porque dejó de sentirlas cuando tenía siete meses. A partir de ese momento, confesó que entró en estado de shock mientras los especialistas les explicaban a ambos lo que podía pasar con sus bebés y la decisión que tendrían que tomar.

Al final, se confirmó que el corazón de una de las bebés estaba muy débil y la segunda había nacido con anemia, pero estaba estable. No obstante, ninguna de las dos logró sobrevivir, pero sí alcanzaron a conocerlas. Después de esto tuvieron que asistir a terapia para superar la difícil situación que habían enfrentado.

