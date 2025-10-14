Johanna Fadul se quebró por dolorosa pérdida que sufrió; contó, entre lágrimas, dura noticia: “No ha sido para nada fácil”

Johanna Fadul y Juanse Quintero se han consolidado como una de las parejas más queridas y admiradas del entretenimiento colombiano. A lo largo de los años, han construido una relación basada en la complicidad, el respeto y una conexión genuina que se refleja en cada una de sus apariciones públicas. Su vínculo destaca por la confianza mutua y la manera en que enfrentan juntos los retos de la vida.

En redes sociales, la pareja suele generar gran interés entre sus seguidores, quienes disfrutan de sus muestras de cariño, sus bromas espontáneas y los momentos románticos que comparten. Su matrimonio ha sido tema de conversación en múltiples ocasiones, tanto por la pasión que los une como por la madurez con la que abordan las dificultades.

Sin embargo, recientemente, Johanna Fadul, que contó sobre un capítulo incómodo, publicó una serie de videos en su cuenta oficial de Instagram, donde comentó acerca de una dolorosa pérdida que sufrió su familia. La actriz, entre lágrimas, compartió la inesperada noticia sobre la muerte de uno de sus miembros, el cual solo tenía unos días de nacido.

De acuerdo con lo que explicó, la artista indicó que su mascota, Sol, había muerto, dejando un vacío gigante en su vida. En las imágenes se vio cómo se quebró, asegurando que París, la mamá de la pequeña, estaba intranquila por esto que había sucedido.

La celebridad dejó varias interrogantes en el aire, haciendo énfasis en cómo este duelo era tan complicado de llevar, pues sabía lo que era perder a un hijo.

“Me explican lo complejo y extremadamente delicado que es sacar al otro lado esta raza y lo frágiles que son. El día que a mí se me van mis hijas Antonella y Anabella, comprendí que siempre Dios tiene su razón. Que siempre van a ser la mejor decisión por más difícil de entender y así recibo la partida de Sol”, apuntó.

En su explicación, la famosa puntualizó que su perrita París tenía un tema en el cuerpo, por lo que al momento de amamantar a la bebé no fue suficiente y se generaron los problemas de salud.

“¿Me duele? Claro, ya me hacía con tres loquitas andando por todo lado. Y, por otro lado, el veterinario me dijo que la bebé estaba deshidratada, seguro porque París no dio la suficiente leche, cosa que no supimos detectar, ya que según nosotros constantemente la alimentaba. Debe ser que estaba llena de aire“, comentó.