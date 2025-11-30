Suscribirse

Vidente colombiano advirtió grave evento que causaría múltiples muertes: “Veo pánico y tristeza”

Uriel Vásquez se pronunció en sus redes sociales y generó terror entre sus seguidores.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 12:00 p. m.
El vidente colombiano causó pánico al revelar situación que se viviría en México.
El joven colombiano Uriel Vásquez Gualtero se ha convertido en uno de los videntes más reconocidos y seguidos en redes sociales. Desde hace varios años comparte predicciones y visiones a través de videos, muchas de las cuales se han cumplido, fortaleciendo así su credibilidad y la atención que recibe.

En una de sus más recientes comunicaciones habló de un hecho que estaría próximo a presentarse y que traería como resultado la afectación de una gran cantidad de personas.

Famoso vidente colombiano que suele acertar en predicciones de accidentes, desastres naturales y cambios políticos.
“Les quiero compartir algo que me hablaron, que me mostraron en el plano espiritual. Es una eventualidad donde varias personas se pueden llegar a ver afectadas. No es una eventualidad natural, es una eventualidad de otro tipo”, dijo con una notable preocupación.

A pesar de que no dio detalles de los hechos en concreto o la situación que los desataría, reveló que logró percibir angustia y ansiedad en la escena.

“Me mostraban a las personas con cierta preocupación, me mostraban la cara de las personas como con pánico, con tristeza. Es una situación compleja, fuerte. Fue una revelación muy corta, pero se veía tristeza, pánico, preocupación en las personas, y se veían como personas salían a auxiliar a las otras, era algo muy impactante”, afirmó.

Finalmente, señaló que la situación ocurriría en México e invitó a su audiencia a unirse en oración y en conexión con los ángeles para pedir por las personas que podrían verse afectadas.

“Me hablaban de estar en oración y me mencionaban que era algo que estaba por presentarse en México (...) Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones siempre con muchísimo respeto, invitando siempre a las personas a encomendar nuestras vidas a Dios. Si estamos en oración, si estamos con Dios en nuestro corazón, Él se encarga de librarnos a todos de cualquier situación que pueda llegar a perjudicarnos”, relató.

Como es costumbre, sus seguidores se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y opinaron sobre su revelación:

“Dios le siga dando mucha sabiduría”; “Por favor, si llega a pasar algo, no dudemos en ayudar, tenemos que ser solitarios con México”; “Dios de infinita misericordia, protege a México, abrazos desde Colombia”; “Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero”; “Dios, cubre a México de todo mal”; “Tengo miedo porque todo lo que él dice, se cumple”; “Esperemos que no sea grave y que no sean muchas las personas que salgan afectadas” y “Gracias, Uriel, pediremos por tu paz”, son algunas de las palabras que se leen.

videntevidentesMéxico

