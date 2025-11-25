Vidente dio alerta por la muerte de un famoso colombiano y generó temor: “Una situación fuerte”

Por medio de su cuenta de Instagram, el vidente y astrólogo Uriel Vásquez Gualteros causó temor a sus seguidores, pues con una notable preocupación habló de una situación que podría llegar a presentarse en los próximos días con figura relevante en el país.

El joven de Ibagué suma más de 295 mil seguidores en su cuenta de TikTok y de manera constante, logra acertar en cada una de las comunicaciones e información que comparte con su comunidad digital, por lo que en esta ocasión, muchos se alertaron por el futuro de las personalidades colombianas.

El vidente y creador de contenido suma más de 295.000 seguidores en su cuenta de TikTok. | Foto: Foto: Instagram @uriel_revelaciones799

“Les quiero compartir algo que me hablaron en el plano espiritual, que está relacionado con una eventualidad bastante fuerte, bastante compleja para un personaje de aquí de Colombia. Es una eventualidad que lo puede involucrar a él, a su entorno, es un personaje importante, es un personaje con reconocimiento, es un personaje que tiene sus seguidores, es conocido en Colombia”, mencionó Uriel.

Aunque no hay muchos detalles sobre la identidad de la persona en específico, el vidente dejó en claro que su vida podría correr peligro.

“Me hablan que esta eventualidad que está por presentársele a él, puede incluso llegar a afectarlo físicamente, o se puede llegar a presentar algo más complejo (...) Puede llegar a presentarse una situación más fuerte, una partida, ustedes me comprenden”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro que su único objetivo al compartir información con sus seguidores es que puedan tener una conexión con Dios, con los ángeles y los seres de luz para evitar que las consecuencias sean más fuertes de lo que en puede ver por medio de sus comunicaciones.

“Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones siempre con muchísimo respeto, invitando a las personas a estar cerca de Dios, invitando a las personas a estar en mucha oración, a salir de casa y a encomendar nuestras vidas siempre a Cristo”.

Ante esta revelación, los usuarios de la plataforma de videos se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y se mostraron angustiados. Sin embargo, le agradecieron al vidente por haber compartido la información.