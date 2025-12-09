Vieira Vidente, reconocida como una de las tarotistas más influyentes del mundo hispanohablante, reveló recientemente una nueva lectura de cartas en su canal de YouTube. Su objetivo fue descifrar los mensajes que, según afirma, anticiparían los acontecimientos que marcarían la primera mitad de 2026.

En su interpretación, señaló que diciembre traerá consigo energías intensas y transformaciones que podrían generar inestabilidad, impidiendo que el mes se convierta en un cierre positivo para muchos. Aunque esperaba recibir señales más alentadoras, aseguró que las cartas apuntan a un inicio de año rodeado de desafíos y situaciones complejas que demandarán fortaleza y claridad para ser afrontadas.

En el clip publicado en plataformas digitales, Vieira Vidente se mostró angustiada sobre el panorama que observaba, indicando que los seis primeros meses de 2026 estarían cargados de acontecimientos lamentables.

“Me he estado soñando que vienen unas cuantas cosas muy fuertes, unas situaciones en el 2026; precisamente en los seis primeros meses del año van a ser muy fuertes”, comentó.

“Como lo dije, el próximo año es un número fuertísimo. El 26 es muy fuerte. Muchos vamos a estar con Dios en la boca… vamos a venir arrastrando toda la situación que hemos estado viviendo en estos momentos. Viene mucha pérdida”, aseguró ante cámaras.

En la lectura de cartas, la experta mencionó que daba en primicia lo que visualizaba: un terremoto que, según dijo, podría azotar al mundo a finales del siguiente año. Sus palabras fueron puntuales, agregando que veía tragedias como accidentes y explosiones.

“Me salen más de tres temblores; ahí incluyo México, Chile y Argentina. Viene un terremoto fuerte antes de terminar 2026. Va a quedar para la historia”, dijo.

“Accidentes, aviones, pérdidas… cuidado con choques de trenes. Viene una explosión fuerte”, aseveró.

De igual manera, la celebridad apuntó que el mundo se movería bastante en temas legales y sociopolíticos, al punto de enfocar sus miradas en Estados Unidos.

“Viene algo muy fuerte, problemas, pleitos, discusiones, por culpa de un hombre blanco que está sentado en el trono en estos momentos. Piensa que puede dominar y manipular a todos los países. Tiene que ver con Estados Unidos”, enfatizó.

“Vienen pérdidas de las personas de la farándula que han estado en estado en relaciones (…) Los problemas de migración serán muy fuertes, muchos no van a saber qué camino escoger”, incluyó en sus declaraciones.

Al igual que otros videntes, puntualizó que la economía se vería afectada a nivel mundial, y expresó preocupación por los cambios que se presentarían. “Veo cambios en migración y economía. Viene una situación en la bolsa de valores. El mundo va a cambiar de momento en estos primeros meses”.

En cuanto al panorama político, indicó que veía la caída de alguien muy importante, además de la influencia de decisiones.