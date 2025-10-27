Reconocida vidente soltó angustiante predicción sobre tragedia que ocurriría: “Apenas comienza”

El mundo se encuentra atravesando una serie de cambios importantes, no solo en temas climáticos, naturales y geopolíticos, sino también energéticos. Muchos países se enfrentan a conflictos internos, además de una lucha constante dentro del terreno internacional.

Con el cierre de octubre, muchos se preguntan qué pasará en noviembre, teniendo en cuenta que el final del año cada vez está más cerca. Los curiosos anhelan con saber lo que vendrá a futuro, partiendo de si habrá acontecimientos fuertes que darán un giro a la historia.

Por tal motivo, Vieira Vidente, reconocida por sus predicciones, decidió hacer una lectura de cartas a través de su canal de YouTube, intentando hallar respuestas relacionadas con lo que pasará el mes número 11 del año.

En un contenido, la vidente afirmó que veía que habrían dos accidentes aéreos en las siguientes semanas, por lo que percibía que noviembre sería un tiempo de pérdidas humanas.

“Hay que tener mucho cuidado, vienen dos caídas aéreas. No importa que sea helicóptero o avión... pero son dos accidentes aéreos en noviembre”, comentó.

Ante este suceso, la mujer puntualizó que sentía que habría otras situaciones que rodearían al mundo, especialmente por posibles tragedias en el mar o en rieles de tren. Luego sumó el despertar de un volcán, ocasionando pánico.

“Las cartas me están diciendo, hay que tener mucho cuidado, pero habrá un tren que se saldrá de lugar. Algo viene. De igual forma, a aquellos que les gusten los cruceros tienen que tener cuidado, porque noviembre es un mes fuerte de pérdidas. Este mes comienza un volcán que va a venir despertando, entrando e erupción”, mencionó ante cámaras.

Por último Vieira Vidente apuntó que no detallaba cosas buenas, pues sus cartas hablaban de una tragedia en Estados Unidos, a raíz de temblores o movimientos telúricos.

“No veo que sea en México, pero sí veo en un país lejano que seguirán los conflictos, bombardeos y disparos. Viene una traición muy fuerte”, comentó.

“Vienen huracanes, oraré por Puerto Rico y para Los Ángeles. Vamos a hacer una cadena de oración, porque viene un temblor para Estados Unidos... o en México. No va a terminar noviembre sin dejar mucho de qué hablar. Esto apenas comienza, no veo aquí nada bueno”, agregó.