Alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará a países del mundo; dijo cuánto durará: “Una temporada más cruel”

A medida que avanza octubre, Mhoni Vidente volvió a acaparar la atención de su público al presentar nuevas lecturas de cartas y revelar sus más recientes predicciones. Según la astróloga, las energías de esta temporada traerán cambios importantes que influirán tanto en el plano personal como en el colectivo.

Durante sus más recientes apariciones en medios, la vidente compartió mensajes que, según sus visiones espirituales, marcarán el rumbo de los próximos días, ofreciendo una mirada sobre los sucesos que podrían transformar el panorama mundial en esta fase del año.

En su canal de YouTube, Mhoni Vidente publicó las predicciones bajo la Era de Escorpio, vaticinando hechos que golpearían al mundo entero. La celebridad fue contundente al mencionar que el clima revolucionaría la realidad, precisamente en ciertos territorios.

En el video que realizó, la pitonisa profundizó en que vendría una etapa complicada para espacios como Estados Unidos y México, ya que el invierno azotaría sin piedad.

“Se visualiza la peor ola de frío en la temporada de invierno para México, Estados Unidos, Canadá y todo el norte del hemisferio. Se ven 50 grados bajo cero en varias regiones, además de que veo nevadas tremendas y el mar completamente congelado, animales congelados de pie... una temporada más cruel que durará más que antes en cuestiones de este clima”, comentó.

Las recomendaciones de la vidente, que habló sobre una tragedia que ocurriría, se enfocaron en que había que tener precauciones y cuidados para que la naturaleza hiciera de las suyas.

“Hay que estar prevenidos, hay que estar conscientes de que estos cambios no los estamos dominando nosotros, sino que alguien más... están haciendo que el ser humano se reinvente”, mencionó.

Mhoni Vidente habló de las visiones que tenía para los siguientes días. | Foto: YouTube El Heraldo de México

¿Cuánto tiempo duraría este frío?

Según explicó, el lapso de tiempo se extendería a cuatro o cinco meses, permitiendo que virus y enfermedades se reactivaran en zonas del mundo.

“Este extremo frío va a durar mínimo de cuatro o cinco meses, el ser humano entenderá que hay que empezar a cuidar, pues se reactivará la covid y todas las enfermedades virales. Estamos haciendo cambios importantes en la mentalidad, nos están reinventando para sacar lo mejor de nosotros”, explicó.