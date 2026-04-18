Mhoni Vidente da pistas de los signos que tendrán suerte el fin de semana del 18 al 19 de abril

Las predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana del 17 al 19 de abril apuntan a un escenario intenso, pero también a momentos de oportunidad para algunos signos que sabrán aprovechar los giros del destino.

Aunque todos enfrentarán desafíos, hay ciertos integrantes del zodiaco que contarán con una energía más favorable para tomar decisiones acertadas, cerrar ciclos o avanzar en temas clave, según la reconocida astróloga.

Horóscopo de Mhoni Vidente. Foto: YouTube Mhoni Vidente

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aunque el ambiente arranca con tensiones y desacuerdos, Aries tendrá a su favor la claridad mental para sostener sus ideas. La suerte aparecerá en forma de reivindicación, pues aquello que parecía no tener respaldo comenzará a tomar fuerza.

Si logra controlar los impulsos, podrá convertir un momento incómodo en una oportunidad de liderazgo y crecimiento.

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La fortuna de Tauro estará ligada al terreno emocional. Un encuentro inesperado o una situación del pasado traerá respuestas que llevaba tiempo buscando.

Lejos de ser un retroceso, este episodio permitirá tomar decisiones más conscientes en el amor. La clave estará en escuchar lo que realmente desea antes de actuar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este será uno de los signos mejor aspectados del fin de semana. Las decisiones que tome, especialmente en el ámbito profesional, tendrán un impacto positivo a corto plazo.

Mhoni Vidente, famosa vidente. Foto: YouTube El Heraldo de México - Reporte H

La suerte estará del lado de la determinación: no es momento de dudar. Un paso firme podría abrir puertas importantes que marcarán un nuevo rumbo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario brillará por su intuición y capacidad de influir en otros. Una persona cercana requerirá su consejo en una situación delicada, y su intervención será clave.

La buena racha no vendrá en forma material inmediata, sino en la consolidación de relaciones y en el reconocimiento de su criterio.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Aunque un cierre puede generar incertidumbre, este signo tendrá la oportunidad de comenzar de nuevo con mayor claridad.

La suerte se manifestará en las nuevas puertas que se abren tras dejar atrás lo que ya no suma. Es un momento ideal para reinventarse.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.