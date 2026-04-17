Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de abril; aumentarían suerte en loterías

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el sábado 18 de abril, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los esfuerzos realizados comienzan a dar frutos, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades económicas.

Números de la suerte: 42, 37, 21.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La clave estará en escuchar consejos de personas con experiencia y mantener la constancia. La perseverancia podría rendir frutos en el plano financiero.

Números de la suerte: 36, 15, 44.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El ámbito social se activa y trae consigo nuevas conexiones. La paciencia será determinante para ver resultados positivos en el futuro.

Números de la suerte: 7, 10, 12.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La seguridad y la claridad permitirán tomar decisiones importantes, incluso en temas de inversión. Es un momento favorable para arriesgar con inteligencia.

Números de la suerte: 26, 38, 20.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La atención hacia los demás será protagonista, pero será importante mantener el equilibrio personal. Una oportunidad laboral podría abrir nuevas puertas económicas.

Números de la suerte: 8, 31, 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se impone una renovación personal. Dejar atrás lo que no suma será clave para avanzar y aprovechar nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 21, 9, 4.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio entre responsabilidades será fundamental. En temas laborales, la puntualidad y el compromiso marcarán la diferencia.

Números de la suerte: 45, 38, 29.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La unión y el trabajo en equipo serán esenciales. Rodearse de personas adecuadas permitirá enfrentar un día exigente con mejores resultados.

Números de la suerte: 25, 33, 28.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La moderación será clave para evitar excesos, especialmente en el manejo del dinero. La conciencia financiera ayudará a mantener la estabilidad.

Números de la suerte: 5, 44, 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El cambio se presenta como una oportunidad. Viajes, mudanzas o nuevos proyectos podrían traer beneficios a largo plazo.

Números de la suerte: 4, 22, 46.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La sensibilidad estará a flor de piel, por lo que será importante actuar con claridad en temas sentimentales. La honestidad será determinante.

Números de la suerte: 13, 5, 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Vivir el presente será la clave para avanzar. Dejar atrás pensamientos negativos permitirá enfocar la energía en actividades productivas.

Números de la suerte: 30, 12, 8.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.