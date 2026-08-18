Este es el escandaloso video que muestra al ‘influencer’ Yeferson Cossio con un arma de la Policía. Ya hay investigación

La Policía Nacional anunció la apertura de investigaciones correspondientes para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias de una integrante de la institución, quien presuntamente permitió que el generador de contenido Yeferson Cossio tuviera acceso a un arma de fuego de dotación oficial.

Yeferson Cossio causa polémica en el Chocó tras portar arma de la Policía durante ayudas; representante a la Cámara se quejó

El episodio, registrado en video y difundido ampliamente en redes, ocurrió en las instalaciones de un hotel en la ciudad de Quibdó, en el marco de las jornadas de asistencia social que el influenciador adelantaba en el departamento tras la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.

“La Institución tuvo conocimiento de los hechos e inició las verificaciones correspondientes con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, señaló la Policía Nacional a través de un comunicado oficial.

Yeferson Cossio, en el centro de la polémica por video sosteniendo arma de la Policía Nacional. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @yefersoncossio

En el video compartido en redes sociales se observa a Cossio en posesión del arma de fuego institucional. Tras sostener el elemento y realizar diversos gestos frente a la cámara, el creador de contenido procede a entregárselo a una auxiliar de la Policía, quien se encontraba prestando servicio de vigilancia y custodia en el lugar.

Posteriormente, otro uniformado presente en el sitio se acerca al ciudadano con el fin de registrar una fotografía conjunta.

De acuerdo con el informe entregado por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía de Chocó, las indagaciones internas buscan aclarar la conducta de la policía involucrada por el presunto incumplimiento de los protocolos de seguridad, custodia y manejo de armamento de la Fuerza Pública.

La institución confirmó además que se examinará el proceder de los demás uniformados que presenciaron la escena.

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El hecho generó pronunciamientos desde el sector legislativo. Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá, cuestionó públicamente lo sucedido a través de un mensaje dirigido al Ministerio de Defensa y al propio creador de contenido:

“Señor ministro de Defensa y @YefersonCossio, ¿en qué estamos? ¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil? Las armas del personal de la Fuerza Pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras”, sostuvo la congresista, al solicitar investigaciones sobre el incidente.

Señor Ministro de Defensa @generaljmora y @YefersonCossio ¿en qué estamos?

¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil?



Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y… pic.twitter.com/3xUTUwOEb0 — Claudia Romero Nader (@ClauRomeroNader) August 17, 2026

Por su parte, voceros del equipo de trabajo de Yeferson Cossio expresaron que existió una autorización previa en el lugar para interactuar momentáneamente con el elemento, al tiempo que enfatizaron que en ningún momento la acción representó un riesgo real para las personas presentes en el recinto.

Yeferson Cossio, una de las figuras de redes sociales con mayor número de seguidores en Colombia, arribó al departamento del Chocó para coordinar iniciativas de apoyo dirigidas a las familias afectadas por el movimiento telúrico de 7,4 registrado en la región.

Yeferson Cossio llegó con ayudas a Quibdó, y entró a una zona roja. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @yefersoncossio - AP

Según datos vinculados a su comitiva, el influenciador lideró la logística e instalación de cerca de 40 toneladas de insumos de primera necesidad y mercados para las comunidades damnificadas.

No obstante, el foco de la discusión pública se ha centrado exclusivamente en el cumplimiento de los reglamentos institucionales de la Fuerza Pública respecto a la manipulación de elementos de dotación oficial por parte de particulares. Las autoridades competentes avanzan en la recolección de pruebas e informes internos para determinar las sanciones correspondientes.