Mhoni Vidente predice angustiante accidente que terminaría en tragedia; reveló lugar donde ocurriría: “Hay que rezar mucho”

Mhoni Vidente logró consolidarse como una de las astrólogas más reconocidas en Latinoamérica gracias a la precisión de varias de sus predicciones. Su fama creció especialmente cuando anticipó desastres naturales que, con el tiempo, se materializaron.

A medida que pasaron los años, sus publicaciones en redes sociales comenzaron a viralizarse, lo que le permitió ampliar su alcance y captar la atención de quienes sienten curiosidad por el mundo de las visiones y la astrología, sobre todo en aquellos momentos en los que sus anuncios coincidían con hechos históricos de gran impacto.

Recientemente, en una de sus participaciones en el formato audiovisual de Unicable, Mhoni Vidente llamó la atención con una visión que tuvo. La pitonisa alertó acerca de una posible tragedia que ocurriría, cobrándose la vida de varias personas.

De acuerdo con lo que mencionó en el video de YouTube, lanzó sus cartas ante cámaras y percibió que algo sucedería en México, específicamente en Guadalajara. En sus vaticinios, la latina predecía que un avión caería en esta zona del país azteca, causando conmoción y angustia.

A pesar de que no dio fechas o detalles, fue enfática en que esta situación se relacionaba con llamas y fuego, por lo que era crucial cuidarse y protegerse en este tiempo.

“Veo una tragedia muy grande en Guadalajara, no sé. Una tragedia muy grande. Se ve algo como si se fuera a caer un avión, en medio de Guadalajara… o como si se fuera a incendiar. La energía está muy densa y no deja despegar los aviones”, dijo en el formato.

“Hay que rezar mucho. O podría ser en Culiacán, así que cuídense mucho”, agregó.

De igual manera, en dicho contenido, Mhoni Vidente, que habló sobre la brujería de la que sería víctima un famoso futbolista, se refirió a los cambios de clima y cómo esto azotaría al mundo. Sus visiones se concentraban en el invierno adelantado que llegaría, siendo “fuerte y cruel”.