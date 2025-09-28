Mhoni Vidente hizo cruda predicción sobre famosa figura del fútbol y vaticinó detalles alarmantes: “Está preocupado”

Mhoni Vidente continúa generando gran repercusión en redes sociales y medios internacionales gracias a las predicciones que comparte sobre acontecimientos globales. La astróloga latina no teme referirse a escenarios difíciles y riesgosos, anticipando lo que, según sus visiones, podría suceder en el futuro cercano.

Conocida por sus múltiples aciertos, la vidente ha advertido a sus seguidores que el 2025 estará marcado por sucesos de gran impacto. Entre ellos mencionó desastres naturales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y olas de calor extremo, además de situaciones que involucrarían a figuras influyentes en el ámbito internacional.

En una reciente intervención con Reporte H, Mhoni Vidente se lanzó a hablar de sus visiones, las cuales venían de las lecturas de cartas que realizaba. Allí comentó acerca del panorama deportivo, enfocándose en la brujería de la que estaría siendo víctima un jugador famoso.

De acuerdo con lo que explicó en el formato, sus predicciones se basaban en que una estrella del fútbol estaría recibiendo energía negativa, al punto de que su carrera estaría afectándose. Se trató de Lamine Yamal, quien perdió el Balón de oro.

Se confirmó la relación amorosa entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. | Foto: Instagram (historias): @lamineyamal

Mhoni Vidente indicó que Nicki Nicole, su pareja sentimental, era quien tenía un aura pesada y oscura, la cual estaría golpeando el entorno del deportista.

“Hay alguien que trae brujería, y no es Cristiano Ronaldo... a ese ya le hicieron, por eso se anda casando”, afirmó al inicio.

“Estas cartas, la del diablo y el as de oros, están diciendo que a Lamine Yamal le están pasando la energía negativa por parte de su novia. Perdió el balón de oro, ya lo tenía en las manos, y no se lo quedó porque Nicki Nicole tiene una energía muy pesada y oscura, se la está pasando al jugador. El papá de él está preocupado y quiere que se separe de ella”, agregó.

La pitonisa explicó que todo se conectaba por los vínculos que existían en la vida de cada persona, al punto de transmitirse energía por la parte íntima. Por eso decidió dar un consejo, recomendando rodearse de la manera adecuada, y así evitar que sucedieran cosas como esta.

“Te das cuenta que las relaciones de pareja son: si te juntas con alguien y te va muy bien, o te juntas con alguien y te va muy mal”, apuntó.