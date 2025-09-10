Nicki Nicole habló por primera vez de su relación con Lamine Yamal y dejó en evidencia si están juntos

Lamine Yamal y Nicki Nicole quedaron como protagonistas de una serie de noticias en la prensa internacional, debido a la los rumores que rodeaban su cercanía. Los dos eran foco de publicaciones, esperando a que se conociera la verdad de su vínculo.

Tras semanas de especulaciones, se dio la confirmación oficial de esta historia: Lamine Yamal y Nicki Nicole están juntos. Ha sido la propia artista quien ha hablado del tema este miércoles, 10 de septiembre, ante los medios de comunicación, asegurando que está “muy enamorada” del futbolista.

La cantante argentina ha acudido al desfile que ha organizado la marca Desigual para presentar su nueva línea premium ‘Studio’ y allí, al preguntarle directamente si está enamorada del joven futbolista ha confirmado lo innegable, hablando por primera vez de esta unión.

Al ser recibida por los medios, la celebridad se mostró tímida cuando indagaron acerca de su aspecto emocional. Sin titubear comentó lo que sucedía, destapando cómo fluían las cosas con el deportista.

“Estoy muy enamorada y muy feliz”, ha confesado con una sonrisa en su rostro y, además, ha desvelado que su estancia en Barcelona está siendo muy especial: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente”.

Este fue el momento en el que la cantante habló sobre su actual relación:

Es importante recordar que, tras una escapada romántica a Mónaco -de la que han publicado en sus cuentas de Instagram instantáneas en los mismos lugares, resistiéndose a compartir su primera imagen como pareja- y de regresar a Barcelona juntos y sin esconderse de las cámaras, el jugador fue quien confirmó su historia de amor con la artista coincidiendo con el 25 cumpleaños de Nicki Nicole.

Lo ha hecho a través de sus historias del perfil, con una reveladora una imagen juntos y de lo más acaramelados durante la celebración del cuarto de siglo de vida de su chica, a la que ha sorprendido con un gran ramo de rosas, globos con forma de corazón y una gran tarta, ‘protagonistas’ secundarios de la instantánea con la que ha ‘oficializado’ su relación en un día muy señalado para la argentina.

Una fotografía con la que deja claro que lo suyo con la celebridad va muy en serio, a pesar de que tiempo atrás su padre, Mounir Nasroui, sorprendía al confesar ante las cámaras de Europa Press que no sabe quién es la nueva novia de su hijo: “No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”.

“Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es qué me has puesto entre la espada y la pared. No sé. Es que no sé quién es la Nicki Nicole”, reconocía con la espontaneidad que le caracteriza.