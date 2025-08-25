La relación del futbolista Lamine Yamal con la cantante Nicki Nicole se había convertido en las últimas semanas en un secreto a voces, desde que la argentina asistió a la exclusiva fiesta con la que la estrella del Barça celebró por todo lo alto su mayoría de edad.

Luego de ser vistos ‘jugueteando’ durante el cumpleaños, el periodista Javi de Hoyos reveló que la pareja había sido sorprendida besándose en una discoteca de Barcelona, la cual abandonaron juntos a altas horas de la madrugada.

¿Que es lo primero que te viene a la mente al ver esta foto de Lamine Yamal y Nicki Nicole? 🤔 pic.twitter.com/2cC3dhmqdN — Juanito Say (@JuanitoSay) August 21, 2025

Días después, la cantante de Formentera alimentó los rumores de noviazgo asistiendo al trofeo Joan Gamper, luciendo una camiseta blaugrana con el nombre y el número de Yamal, al que no dejó de animar durante todo el partido.

Y tras una escapada romántica a Mónaco (de la que publicaron en sus cuentas de Instagram fotografías en los mismos lugares, resistiéndose a compartir su primera imagen como pareja) y de regresar a Barcelona juntos y sin esconderse de las cámaras, el jugador confirmó por fin su historia de amor con la artista, coincidiendo con el cumpleaños número 25 de Nicki, este lunes 25 de agosto.

Lo hizo a través de sus historias de Instagram, con una imagen reveladora en la que aparecen juntos y muy cercanos durante la celebración del cuarto de siglo de la artista, a quien sorprendió con un gran ramo de rosas, globos con forma de corazón y un gran ponqué, elementos que fueron protagonistas secundarios de la fotografía con la que ‘oficializaron’ su relación en un día muy especial para la argentina.

Lamine Yamal confirmó su relación con la cantante argentina Nicki Nicole. | Foto: Instagram: @lamineyamal

Con esta fotografía, Lamine Yamal deja claro lo suyo con Nicki, a pesar de que hace unos días su padre, Mounir Nasroui, sorprendió al confesar ante las cámaras de Europa Press que no tenía idea de quién es la nueva novia de su hijo:

“No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”, dijo en primera instancia.

viendo la story de lamine yamal confirmando relación con nicki nicole se me viene a la cabeza lo que dijo su padre de ella 💀 cada vez que abre la boca sube el pan pic.twitter.com/b34SXDHwW6 — lau ♛ 🐉 (@lauu_ma) August 25, 2025

“Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es que me has puesto entre la espada y la pared. No sé. Es que no sé quién es la Nicki Nicole”, añadió el hombre con la espontaneidad que le caracteriza.