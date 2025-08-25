Suscribirse

Lamine Yamal confirmó su relación con Nicki Nicole; el padre del futbolista no se guardó nada: “Son cosas suyas, no son mías”

Muchos de los fanáticos del astro del Barcelona están en contra de esa relación.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 3:33 p. m.
Se confirmó la relación amorosa entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.
Se confirmó la relación amorosa entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. | Foto: Instagram (historias): @lamineyamal

La relación del futbolista Lamine Yamal con la cantante Nicki Nicole se había convertido en las últimas semanas en un secreto a voces, desde que la argentina asistió a la exclusiva fiesta con la que la estrella del Barça celebró por todo lo alto su mayoría de edad.

Luego de ser vistos ‘jugueteando’ durante el cumpleaños, el periodista Javi de Hoyos reveló que la pareja había sido sorprendida besándose en una discoteca de Barcelona, la cual abandonaron juntos a altas horas de la madrugada.

Días después, la cantante de Formentera alimentó los rumores de noviazgo asistiendo al trofeo Joan Gamper, luciendo una camiseta blaugrana con el nombre y el número de Yamal, al que no dejó de animar durante todo el partido.

Y tras una escapada romántica a Mónaco (de la que publicaron en sus cuentas de Instagram fotografías en los mismos lugares, resistiéndose a compartir su primera imagen como pareja) y de regresar a Barcelona juntos y sin esconderse de las cámaras, el jugador confirmó por fin su historia de amor con la artista, coincidiendo con el cumpleaños número 25 de Nicki, este lunes 25 de agosto.

Contexto: Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole; la cantante confirmó la ruptura y expuso bochornosa traición: “Ahí no me quedo”

Lo hizo a través de sus historias de Instagram, con una imagen reveladora en la que aparecen juntos y muy cercanos durante la celebración del cuarto de siglo de la artista, a quien sorprendió con un gran ramo de rosas, globos con forma de corazón y un gran ponqué, elementos que fueron protagonistas secundarios de la fotografía con la que ‘oficializaron’ su relación en un día muy especial para la argentina.

Lamine Yamal confirmó su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.
Lamine Yamal confirmó su relación con la cantante argentina Nicki Nicole. | Foto: Instagram: @lamineyamal

Con esta fotografía, Lamine Yamal deja claro lo suyo con Nicki, a pesar de que hace unos días su padre, Mounir Nasroui, sorprendió al confesar ante las cámaras de Europa Press que no tenía idea de quién es la nueva novia de su hijo:

“No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”, dijo en primera instancia.

“Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es que me has puesto entre la espada y la pared. No sé. Es que no sé quién es la Nicki Nicole”, añadió el hombre con la espontaneidad que le caracteriza.

*Con información de Europa Press.

