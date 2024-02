Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole; la cantante confirmó la ruptura y expuso bochornosa traición: “Ahí no me quedo”

Nicki Nicole expuso traición de Peso Pluma

El mexicano fue visto y grabado en compañía de otra mujer, que lo acompañó a una fiesta privada. Los videos no demoraron en salir a la luz y los vio la argentina, la cual no pudo asistir al compromiso americano deportivo por compromisos de agenda.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió al inicio.