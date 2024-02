Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, ventiló que está embarazada; expuso fuerte decisión que por poco toma: “Estaba muy afectada”

La congresista del Pacto Histórico no tuvo lío alguno con abrir las puertas de su corazón y referirse a una cambio que se presentó en su realidad, lejos de lo que alguna vez consideró. La bogotana, según quedó registrado en un clip, reveló que estaba embarazada y ya tenía un estado avanzado de gestación .

Mafe Carrascal hizo confesión sobre su embarazo

“ A tu chico, cuando le dijiste ‘estoy dudando y no sé qué hacer, pero hay posibilidad de que aborte’, ¿qué dijo él? Porque me dices que fue una forma un poco brusca ”, mencionó la europea.

La congresista afirmó que para su pareja no fue fácil y que se dio un cambio fuerte en la relación amorosa. El flujo de emociones fue intenso. Sin embargo, la indecisión se apoderó de ella, pues no sabía qué camino seguir.

“Él lo que me dice es que le parecía terrible. Sí hubo como un bajón importante en la relación. Yo le dije: ‘Voy a abortar y punto’. Pues estaba en ese encontrón de emociones y estaba muy afectada. Como una semana pensaba en qué hacer y qué no hacer. Cuando le digo, se da en medio de una discusión que estábamos teniendo sobre otra cosa y obvio se da un bajón ”, dijo.

“Pero después regresó y dijo: ‘yo estoy aquí. Para mí no hay posibilidad de que abortes, pero entiendo con qué mujer estoy; si para ti hay posibilidad de hacerlo, te voy a acompañar, pero no sé si soy capaz de entrar a la clínica para que abortes’, pero desde ahí me sigue acompañando”, concluyó.