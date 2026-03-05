Suspenso por la Finalissima en Catar: comunicado de Uefa y Conmebol por el España vs. Argentina

El futuro de la Finalissima entre Argentina y España se definirá la próxima semana, dijeron este jueves a la AFP la Uefa y la Conmebol, tras los ataques sufridos por Catar, sede del partido, por la guerra en Oriente Medio.

El cotejo entre los vigentes campeones de América y Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte ha estado en el aire como consecuencia de los ataques en suelo catarí.

Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la Finalissima. Foto: @CopaAmerica

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región”, indicó la Uefa, órgano rector del fútbol europeo, en un comunicado enviado a la AFP.

“Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, agregó.

La entidad aseguró que mantiene conversaciones con los organizadores locales de un duelo muy esperado porque enfrentaría por primera vez a Lionel Messi y a Lamine Yamal, pasado y presente del FC Barcelona y dos grandes talentos del balón.

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

“La idea de todos es jugar”, dijo a la AFP una fuente de la Conmebol, quien también aseguró que la suerte del torneo se definirá la próxima semana.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La Albiceleste buscará defender la estrella conquistada en Catar en 2022 y La Roja apunta a conseguir su segunda corona, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Argentina ya sabe lo que es ganar el título de la Finalissima. Foto: AP

“La solución, entiendo, mientras no se pueda jugar allí, (sería) buscar una sede”, dijo el seleccionador español Luis de la Fuente, en una entrevista transmitida el lunes por RTVE.

“Lo que está claro es que nosotros queremos (jugar) unos partidos” porque no actuamos desde noviembre, agregó.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, no se han manifestado públicamente sobre el asunto desde el surgimiento de la guerra el sábado.

Ese día, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, que ha respondido lanzando misiles a varios países de la región.

Guerra ‘tiene en ascuas’ al Mundial 2026

Estados Unidos, México y Canadá son las sedes del próximo Mundial. De ese tridente de naciones, las dos primeras mencionadas tienen líos graves por su situación de seguridad y no son ajenas a amenazas venideras.

En Guadalajara, tras haber caído abatido el capo mexicano el Mencho, se generó una situación que llegó a preocupar hasta a la Fifa. No obstante, la presidencia de suelo manito ha garantizado que darán todas las garantías para la realización de la cita orbital.

Mundial 2026 en código rojo: FIFA cancela 800 reservas y pone contra las cuerdas a México

Valga recordar que a fin del mes en curso los repechajes mundialistas se deberán jugar justamente en la ciudad que se mencionó.

Otro caso de preocupación es lo que sucedería con Irán, que se retiraría tras los ataques de Estados Unidos. De darse así, las dudas se posan sobre quién reemplazaría a dicha nación clasificada y de qué manera se determinaría.

*Con información de AFP.