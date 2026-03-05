Leo Messi vs. Lamine Yamal

Suspenso por la Finalissima en Catar: comunicado de Uefa y Conmebol por el España vs. Argentina

Múltiples versiones se han manejado sobre el país que depararía el certamen. Messi y Yamal es un cruce que llama la atención mundial.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
5 de marzo de 2026, 2:13 p. m.
Finalissima, en principio, se jugaría el 27 de marzo entre España y Argentina.
Finalissima, en principio, se jugaría el 27 de marzo entre España y Argentina. Foto: NurPhoto via Getty Images

El futuro de la Finalissima entre Argentina y España se definirá la próxima semana, dijeron este jueves a la AFP la Uefa y la Conmebol, tras los ataques sufridos por Catar, sede del partido, por la guerra en Oriente Medio.

El cotejo entre los vigentes campeones de América y Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero su suerte ha estado en el aire como consecuencia de los ataques en suelo catarí.

Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la finalissima
Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la Finalissima. Foto: @CopaAmerica

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región”, indicó la Uefa, órgano rector del fútbol europeo, en un comunicado enviado a la AFP.

“Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, agregó.

Deportes

Revelan imágenes que desacreditan a Diego Arias en Nacional en plena eliminación ante Millonarios: “Escúchenme”

Deportes

Dejan ver la nueva camiseta de la Selección Colombia: filtran la alternativa para el Mundial 2026

Deportes

Daniel Muñoz sale en medio de fuertes dolores y gestos de preocupación: alarma para la Selección Colombia

Deportes

🔴 América de Cali vs. Bucaramanga: siga en vivo el juego crucial por Copa Sudamericana

Deportes

Se reveló la lista de árbitros que están castigados en la Liga BetPlay: tres de renombre

Deportes

David Ospina golpeó a rival de Millonarios: no se vio en TV y lo dejó aún más hundido

Deportes

¿Quién es Lucho Vásquez, el nuevo narrador colombiano que cubrió el partido entre Nacional y Millonarios?

Deportes

Qatar toma decisión que deja en vilo la Finalissima entre Argentina y España: bombardeos en Oriente Medio pasan factura

Deportes

Expectativa por Finalissima entre Argentina y España por bombardeos en Medio Oriente: Irán atacó a Catar, sede del partido

Deportes

La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, ya tiene lugar y fecha: será la antesala del Mundial 2026

La entidad aseguró que mantiene conversaciones con los organizadores locales de un duelo muy esperado porque enfrentaría por primera vez a Lionel Messi y a Lamine Yamal, pasado y presente del FC Barcelona y dos grandes talentos del balón.

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

“La idea de todos es jugar”, dijo a la AFP una fuente de la Conmebol, quien también aseguró que la suerte del torneo se definirá la próxima semana.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La Albiceleste buscará defender la estrella conquistada en Catar en 2022 y La Roja apunta a conseguir su segunda corona, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Fotos de la semana 3 mayo
Argentina ya sabe lo que es ganar el título de la Finalissima. Foto: AP

“La solución, entiendo, mientras no se pueda jugar allí, (sería) buscar una sede”, dijo el seleccionador español Luis de la Fuente, en una entrevista transmitida el lunes por RTVE.

“Lo que está claro es que nosotros queremos (jugar) unos partidos” porque no actuamos desde noviembre, agregó.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, no se han manifestado públicamente sobre el asunto desde el surgimiento de la guerra el sábado.

Ese día, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, que ha respondido lanzando misiles a varios países de la región.

Guerra ‘tiene en ascuas’ al Mundial 2026

Estados Unidos, México y Canadá son las sedes del próximo Mundial. De ese tridente de naciones, las dos primeras mencionadas tienen líos graves por su situación de seguridad y no son ajenas a amenazas venideras.

En Guadalajara, tras haber caído abatido el capo mexicano el Mencho, se generó una situación que llegó a preocupar hasta a la Fifa. No obstante, la presidencia de suelo manito ha garantizado que darán todas las garantías para la realización de la cita orbital.

Mundial 2026 en código rojo: FIFA cancela 800 reservas y pone contra las cuerdas a México

Valga recordar que a fin del mes en curso los repechajes mundialistas se deberán jugar justamente en la ciudad que se mencionó.

Otro caso de preocupación es lo que sucedería con Irán, que se retiraría tras los ataques de Estados Unidos. De darse así, las dudas se posan sobre quién reemplazaría a dicha nación clasificada y de qué manera se determinaría.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Camiseta alternativa de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Dejan ver la nueva camiseta de la Selección Colombia: filtran la alternativa para el Mundial 2026

Momento en que Daniel Muñoz abandona la cancha.

Daniel Muñoz sale en medio de fuertes dolores y gestos de preocupación: alarma para la Selección Colombia

América de Cali vs. Bucaramanga por fase previa de Copa Sudamericana 2026

🔴 América de Cali vs. Bucaramanga: siga en vivo el juego crucial por Copa Sudamericana

Bogotá. Febrero 11 de 2026. Millonarios FC enfrenta a Aguilas Doradas, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 6, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Catalina Olaya).

Se reveló la lista de árbitros que están castigados en la Liga BetPlay: tres de renombre

David Ospina atacó a Rodrigo Contreras en la celebración del gol de Millonarios.

David Ospina golpeó a rival de Millonarios: no se vio en TV y lo dejó aún más hundido

Lucho Vásquez junto a Julián Capera en las tribunas del Atanasio Girardot.

¿Quién es Lucho Vásquez, el nuevo narrador colombiano que cubrió el partido entre Nacional y Millonarios?

Castigo para Diego Ulloa por no haber dado un gol válido a Independiente Santa Fe

Admiten error a favor de Atlético Nacional: castigo a árbitro levanta tierrero en el FPC

WASHINGTON, DC - JANUARY 29: FIFA President Gianni Infantino holds the FIFA World Cup Trophy as he addresses the winter meeting of The U.S. Conference of Mayors on January 29, 2026 in Washington, DC. Infantino promoted the 2026 FIFA World Cup, which will be co-hosted by the United States, Canada, and Mexico, highlighting its potential benefits for host cities and communities. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Noticias Destacadas