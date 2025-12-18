DEPORTES
La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, ya tiene lugar y fecha: será la antesala del Mundial 2026
Argentina llega a esta final tras ganarle a la Selección Colombia, en Estados Unidos. España, tras imponerse a Inglaterra en la Eurocopa, que se llevó a cabo en Alemania.
18 de diciembre de 2025, 4:04 p. m.
Lionel Messi y Lamine Yamal, referentes de Argentina y España para la finalissima Foto: @CopaAmerica
