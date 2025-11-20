Finalissima entre Argentina de Messi y España de Lamine Yamal: ya hay fecha y posible sede

La Finalissima entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal se jugará en marzo en campo neutral, dijo este jueves en Asunción el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a la AFP y a un medio paraguayo.

El esperado duelo que enfrenta a los campeones de las pasadas Copa América y Eurocopa ya tiene una sede definida, aseguró Domínguez quien, sin embargo, prefirió no revelar la ciudad que albergará la pugna.

Según medios internacionales, la capital catarí, Doha, palco de la final del Mundial de 2022, sería la anfitriona de la contienda, que ha estado en duda debido a la falta de espacio en el calendario internacional y aún no ha sido confirmada por la FIFA.

La cita entre los monarcas de América y Europa tendrá lugar tres meses antes de que comience la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde la Albiceleste de Messi defenderá el trono mundial.

El cotejo se llevará a cabo en la penúltima jornada de partidos de la FIFA, entre el 23 y el 31 de marzo, antes del inicio del Mundial que albergarán Estados Unidos, Canadá y México.

La Finalissima se disputará con ambas selecciones ya clasificadas a la máxima cita del fútbol, aunque en medio de cuestionamientos de parte del seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

“Hubo tiempo para hacerla antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial”, reconoció Scaloni recientemente al canal TNT Sports.

Messi vs Yamal

El choque entre dos de las mejores selecciones del mundo también podría ser el primer cara a cara entre Messi y Yamal, el joven español de 18 años que el mundo del fútbol visualiza como su sucesor.

Sería además un duelo cargado de simbolismo para el barcelonismo, pues la pulga, de 38 años, protagonizó las páginas más doradas del FC Barcelona y la perla ibérica aspira a seguir el legado del argentino en el club catalán.

Argentina va por otro título más de la mano de Lionel Messi. | Foto: Getty Images

Cerca del final de su carrera, el capitán albiceleste aterrizó en el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS) en 2023 mientras el español daba sus primeros pasos como profesional.

Hoy Yamal lleva en su espalda el dorsal 10 que el ocho veces ganador del Balón de Oro vistió durante más de una década, aunque su relación con su equipo nacional no pasa por las mejores horas.

España, con Lamine Yamal, quiere quedarse con la Finalissima ante Argentina. | Foto: Anadolu via Getty Images

La estrella de La Roja se ausentó en la reciente y última doble fecha del clasificatorio europeo, en la que España selló su pase mundialista, tras realizarse un procedimiento médico sin conocimiento de su selección.