Lamine Yamal se metió en nuevo escándalo en España y lo desconvocaron: “No creo que sea normal”

Lamine Yamal, flamante estrella del Barcelona, vuelve a estar metido en una polémica que llevó a su desconvocatoria de la Selección de España para los últimos partidos de las eliminatorias al Mundial 2026.

Por medio de un comunicado oficial, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que el número 10 no estará en los juegos ante Georgia y Turquía, al tiempo que expresó su molestia por una acción que habría llevado a cabo el jugador sin dar aviso.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona. | Foto: NurPhoto via AFP

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer (...) que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis”, señaló.

Pese a que el procedimiento se realizó en la mañana de este lunes, 10 de noviembre, la información al médico de La Roja llegó hasta altas horas de la noche del mencionado día.

En ese sentido, la RFEF precisó que la recomendación médica es que el jugador repose entre 7 y 10 días, por lo que se tomó la decisión de desconvocarlo y no estará con España en la próxima fecha Fifa.

“Priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, indicó.

🚨🇪🇸 Estas han sido las palabras de Luis de la Fuente sobre la reciente baja de Lamine Yamal y la guerra abierta entre la Selección y el Barça 👀

pic.twitter.com/14SsjPIcBs — Pablo Hidalgo (@PabloHidalgoES) November 11, 2025

Por último, en el comunicado expresaron los mejores deseos para que Lamine Yamal se recupere pronto y pueda volver a la acción en el terreno de juego.

Habló Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, técnico de la escuadra, habló en RNE tras lo acontecido con el 10 del Barcelona y confesó que “nunca había vivido una situación” de estas. “Son procedimientos que suceden al margen de la selección, es lo que pasa y hay que aceptarlo”, dijo.

Por lo mismo, sostuvo que no cree que sea “muy normal” este tipo de cosas y no ocultó su molestia por lo que pasó con el extremo derecho, pero dejó en claro que hay que pasar la página y centrarse en lo que serán los partidos.

"Me sorprendió como a todos, no tienes noticias ni conoces ningún detalle, te lo cuentan y en temas de salud uno se queda sorprendido”, comentó.

De esta manera, quedó en evidencia que al interior de la RFEF hay una gran molestia con Lamine, pero especialmente con el Barcelona, equipo con el que desde hace mucho se dice que no hay una buena relación por diferentes temas que han generado un clima de tensión.