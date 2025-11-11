Suscribirse

Deportes

Lamine Yamal se metió en nuevo escándalo en España y lo desconvocaron: “No creo que sea normal”

El técnico del equipo habló y no ocultó su molestia por lo ocurrido con el número 10 del Barcelona.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Periodista en Semana

11 de noviembre de 2025, 12:49 p. m.
Lamine Yamal jugando con la Selección de España.
Lamine Yamal jugando con la Selección de España | Foto: Getty Images

Lamine Yamal, flamante estrella del Barcelona, vuelve a estar metido en una polémica que llevó a su desconvocatoria de la Selección de España para los últimos partidos de las eliminatorias al Mundial 2026.

Por medio de un comunicado oficial, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que el número 10 no estará en los juegos ante Georgia y Turquía, al tiempo que expresó su molestia por una acción que habría llevado a cabo el jugador sin dar aviso.

Lamine Yamal pasó a integrar el top 10 que lidera por lejos Cristiano Ronaldo
Lamine Yamal, jugador del Barcelona. | Foto: NurPhoto via AFP

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer (...) que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis”, señaló.

Pese a que el procedimiento se realizó en la mañana de este lunes, 10 de noviembre, la información al médico de La Roja llegó hasta altas horas de la noche del mencionado día.

Contexto: ¿Hubo infidelidad? Lamine Yamal rompió el silencio luego de confirmar ruptura con la cantante Nicki Nicole

En ese sentido, la RFEF precisó que la recomendación médica es que el jugador repose entre 7 y 10 días, por lo que se tomó la decisión de desconvocarlo y no estará con España en la próxima fecha Fifa.

“Priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, indicó.

Por último, en el comunicado expresaron los mejores deseos para que Lamine Yamal se recupere pronto y pueda volver a la acción en el terreno de juego.

Habló Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, técnico de la escuadra, habló en RNE tras lo acontecido con el 10 del Barcelona y confesó que “nunca había vivido una situación” de estas. “Son procedimientos que suceden al margen de la selección, es lo que pasa y hay que aceptarlo”, dijo.

Por lo mismo, sostuvo que no cree que sea “muy normal” este tipo de cosas y no ocultó su molestia por lo que pasó con el extremo derecho, pero dejó en claro que hay que pasar la página y centrarse en lo que serán los partidos.

Contexto: Prensa española revela las palabras exactas de Lamine Yamal, Vinicius y Carvajal: esto se dijeron

"Me sorprendió como a todos, no tienes noticias ni conoces ningún detalle, te lo cuentan y en temas de salud uno se queda sorprendido”, comentó.

De esta manera, quedó en evidencia que al interior de la RFEF hay una gran molestia con Lamine, pero especialmente con el Barcelona, equipo con el que desde hace mucho se dice que no hay una buena relación por diferentes temas que han generado un clima de tensión.

Por el momento, Lamine Yamal no se ha pronunciado al respecto, ni su equipo ha dado alguna explicación por la controversia que ha salido a la luz en las últimas horas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo en Miss Universo: lo que se sabe sobre el supuesto arresto de director de Miss Universe México en Tailandia

2. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ desató reacciones tras parecer “turista en su propio país”

3. El Seguro Social anunció el calendario completo de pagos para el año 2026. Así quedó el mes a mes para el SSI y otros beneficios

4. Francia Márquez reapareció con inesperada declaración: “El tiempo y los presupuestos no son suficientes”

5. Luly Bossa se sinceró y expuso la dolorosa coincidencia en la muerte de su mamá y su hijo Angelo; marcó una huella en ella

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lamine YamalBarcelonaEliminatorias al MundialSelección España

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.