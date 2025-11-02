Suscribirse

Gente

¿Hubo infidelidad? Lamine Yamal rompió el silencio luego de confirmar ruptura con la cantante Nicki Nicole

El joven futbolista dejó claro lo que ocurrió entre ellos.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

2 de noviembre de 2025, 9:51 p. m.
Se confirmó la relación amorosa entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.
Se confirmó la ruptura entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. | Foto: Instagram (historias): @lamineyamal

Lamine Yamal confirmó públicamente hace algunos días su ruptura con la cantante Nicki Nicole, poniendo fin así a los rumores que circulaban sobre el distanciamiento entre ambos.

La joven promesa del FC Barcelona y la artista argentina habían despertado una gran expectativa por su relación, que fue seguida de cerca tanto por la prensa deportiva como por la musical.

Así lo ha confirmado el propio deportista al actor español Javi Hoyos: “No estamos juntos”, disipando cualquier duda sobre la situación actual.

Además, quiso dejar claro que “no ha sido por ninguna infidelidad”: “Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

La pareja llevaba meses acaparando titulares debido a sus publicaciones en redes y sus apariciones, pero finalmente han decidido emprender caminos separados.

La noticia, divulgada por Javi Hoyos en D Corazón, ha causado un auténtico revuelo en redes sociales, donde los seguidores de ambos llevaban días especulando sobre su separación y comentando los rumores de infidelidad que circulaban tras el viaje del futbolista a Milán para celebrar una fiesta rodeado de amigos y amigas.

Ante estas acusaciones, Yamal aseguró: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona” durante ese viaje, tratando de evitar la polémica y despejar dudas sobre los motivos de la ruptura.

Lamine Yamal se muda a su nueva casa, tras romper con Nicki Nicole

Días antes de que se conociera la noticia de la ruptura amorosa, el futbolista dio a conocer que había comprado la mansión que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué para que fuera su hogar con la cantante argentina y ahora esto quedó únicamente en una ilusión.

Ahora el jugador de fútbol está centrado en la mudanza a su nueva casa, esa en la que un Gerard Piqué y Shakira compartieron su vida durante años. El joven deportista se ha dejado ver iniciando la mudanza: pues ha comenzado a sacar los muebles que había en su interior.

Lamine Yamal fue sorprendido viajando a Mónaco con Nicki Nicole
Lamine Yamal terminó su relación con Nicki Nicole. | Foto: Redes sociales

Personal contratado acudió con las herramientas necesarias para sacar todo lo que Yamal no quiere en su nuevo hogar: un sofá, un televisor cubierto con una manta, otro televisor cubierto con plástico, una mesa metálica y un par de sillas.

A pesar de esta ruptura sentimental que muchos auguraron hace unas semanas, parece que Lamine está ilusionado con esta nueva etapa de su vida, en la que compró la vivienda en la que vivió Shakira y Piqué y ya estaría manos a la obra para hacer de esa casa su nuevo hogar.

