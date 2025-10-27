Mansión de Shakira y Piqué sería comprada por Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona; la compartiría con Nicki Nicole

A sus 18 años recién cumplidos, el futbolista del fútbol club Barcelona, Lamine Yamal, atraviesa el mejor momento de su vida a todos los niveles.

Si en lo profesional se ha convertido en el jugador clave y en la estrella indiscutible del Barça tras firmar su multimillonario contrato de renovación con el club hasta 2031, pues cobrará 15 millones de euros al año que podrían aumentar hasta los 20 con objetivos por títulos ganados, en lo personal está enamoradísimo de la cantante argentina Nicki Nicole, con la que consolida a pasos agigantados su relación después de tres meses juntos.

Se confirmó la relación amorosa entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. | Foto: Instagram (historias): @lamineyamal

En este momento, dispuesto a tener su propio nido de amor con la argentina para tener una mayor privacidad, el futbolista estaría planteándose adquirir la famosa mansión de Shakira y Gerard Piqué de Esplugues de Llobregat, la cual está vacía desde que la cantante barranquillera se mudó a Miami con sus hijos Milan y Sasha en la primavera del año 2023.

Se conoce que la expareja estaría intentando vender esta propiedad desde su separación tras la infidelidad con Clara Chía por parte de Gerard Piqué, por una cantidad que rondaría los 11 millones de euros, 3 veces menos de lo que les costó en el año 2012.

Esta propiedad es una espectacular vivienda diseñada por la arquitecta Mireia Admetller que consta de 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres pisos, seis habitaciones, cinco baños, una inmensa cocina con isla central, grandes salas, varias terrazas, gimnasio, biblioteca, piscina interior y exterior, bodega, o garaje con capacidad para varios carros, que ahora Yamal querría comprar y convertir en su nuevo hogar.

Según ha dado a conocer el pasado fin de semana en el diario ‘El País’, Lamine está muy interesado en la mansión y su idea sería convertirla en la casa de un deportista de élite, construyendo un gimnasio a su medida que contaría con un preparador físico y un fisioterapeuta.

Además, no se pasa por alto que dicha propiedad tiene su propio estudio de grabación, lo que sería perfecto para que su novia, Nicki Nicole, pueda trabajar desde su nido de amor en sus nuevos temas.

Hablando de la argentina, hace unos días se sinceró con sus fans en redes sociales y confesó que aunque “por el momento” no está embarazada, sí le encantaría ser madre, desatando los rumores acerca de sus posibles planes con el futbolista para ampliar la familia en un futuro no demasiado lejano.