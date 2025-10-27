Shakira, en el último año, acaparó las miradas con su esperado tour internacional, el cual ha recorrido gran parte de las principales ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. La celebridad ha dejado huella con este proyecto, reencontrándose con una multitud que corea y disfruta de sus canciones.

Sin embargo, mientras festeja el lanzamiento de las nuevas versiones de Fijación Oral y Pies Descalzos, la imagen de la barranquillera se vio rodeada de una particular situación que ocurrió en Miami. La artista lidió con un tema legal, el cual surgió de manera inesperada y sorpresiva.

Shakira fue demandada por un hombre de 80 años. | Foto: YouTube Shakira - Spotify / Montaje SEMANA

De acuerdo con lo que reveló Jordi Martin en charla con El Gordo y la Flaca, un hombre de 80 años, identificado como David Rashidian, demandó a Shakira en la Corte de Miami por un supuesto fraude en un vínculo que tenían. Aquel sujeto la señaló de incumplir un contrato, que le había causado pérdidas económicas muy altas.

Este asunto judicial se presentó el 30 de marzo, señalando que él le había dado a la colombiana aproximadamente 140.000 dólares para cubrir un tema médico de su familia, además de que le entregó 3.500 dólares para un viaje.

En sus quejas, el sujeto afirmó que la artista le habría prometido una relación personal a cambio de que le colaborara con la publicación de un libro de memorias y las ayudas para realizar 100 conciertos.

“Me pidió una relación y le dije que no. Haríamos un libro y 100 conciertos por todo el mundo”, comentó Rashidian en charla con Primer Impacto.

¿Qué dijo el abogado de Shakira sobre la demanda?

De acuerdo con lo que se reveló, el representante legal de la celebridad indicó que esta demanda era un intento de suplantación de identidad y señalamiento sin fundamento. Esto detonó que la demanda fuera desestimada por el juez encargado, quien apuntó que había bastantes irregularidades en el caso.

Jordi Martin, por su parte, indicó que el hombre presentó capturas de pantalla de un chat que sostuvo con una persona que se hacía llamar ‘Shakira personal’, la cual lo llamaba “amor de mi vida” y “socio comercial”.

En El Gordo y la Flaca, consultando a Carlos González, abogado criminalista, se estableció que aquel hombre habría sido víctima de una estafa realizada por un tercero que suplantó a Shakira, pues las cuentas de las que se comunicó no estaban verificadas ni enlazadas con el equipo de trabajo de la artista.