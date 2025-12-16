Rival de la Selección Colombia podría ser descalificado del Mundial 2026: hay demanda ante la Fifa

Faltando pocos meses para la disputa del repechaje intercontinental, la presencia de la República Democrática del Congo no está asegurada por presuntas inconsistencias en la inscripción de jugadores.

La denuncia ante la Fifa fue confirmada por Mohammed Sanusi, secretario general de la federación de Nigeria, país que fue eliminado del Mundial 2026 a manos de RD Congo.

“Hay jugadores que recibieron su pasaporte hace solo dos o tres meses. Pára nosotros eso es lo que incumple la normativa”, indicó Sanusi ante los medios de comunicación.

RD Congo ganó el repechaje africano en la tanda de penales, luego de empatar contra Nigeria en los 90 minutos. Eso le permitió clasificarse al repechaje intercontinental que se disputará en el mes de marzo.

The Secretary General of the Nigeria Football Federation, Dr. Mohammed Sanusi, has confirmed that the Federation has submitted a formal protest to FIFA, challenging the eligibility of certain DR Congo players over alleged violations of FIFA rules on dual nationality. pic.twitter.com/KpIeFo0Ge9 — Tolu Oguntimehin (@Tolu_TOTSPORTS) December 16, 2025

Por su posición en el Ranking FIFA, los congoleños están instalados en la final y esperan rival del partido que se disputará entre Jamaica y Nueva Caledonia.

De esa llave saldrá el tercer y último rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, junto a Portugal y Uzbekistán.

Sobre el papel, RD Congo es favorita para avanzar e instalarse en grupo K.

Sanusi expone las razones

A raíz de esta situación, la Selección Colombia queda a la expectativa de conocer la decisión sobre su último rival del grupo y con el que enfrentará el segundo partido de la fase en la ciudad de Guadalajara.

En nombre de la federación nigeriana, Mohamed Sanusi explicó algunos de los argumentos que presentaron ante la Fifa para pelear por la descalificación de RD Congo.

“Algunos tienen pasaportes franceses y otros pasaportes holandeses. Así que las reglas son muy claras. El reglamento de la Fifa dice que, una vez que tienes el pasaporte de tu país, eres elegible. Basándose en lo que se presentó a la Fifa, fue sobre esa base que la Fifa los declaró. Pero nosotros decimos que fue fraudulento”, apuntó.

Fifa ya tiene un antecedente cercano de haber descalificado participantes de sus torneos. A mediados de este año le quitó el cupo a Club León para el Mundial de Clubes por el concepto de multipropiedad, dejando a James Rodríguez sin participación en la cita orbital.

En caso de que RD Congo sea encontrada como culpable de falsificación de documentos por parte de sus jugadores, podría recibir sanciones severas, entre ellas, la descalificación del Mundial y otros torneos internacionales.

Así luce el grupo K del Mundial 2026 | Foto: PA Images via Getty Images

Surinam también corre riesgo

RD Congo no es la única selección que corre riesgo de perderse el repechaje al Mundial 2026. Según la prensa internacional, Surinam podría recibir una sanción a raíz de la intervención de la justicia ordinaria en su federación.

Dos grupos que perdieron las elecciones a la presidencia presentaron una denuncia formal que fue recibida por las autoridades.

A raíz de la investigación, la justicia de Surinam congeló las cuentas bancarias de su federación de fútbol.