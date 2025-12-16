Fifa anunció al ganador del premio Puskás 2025: este fue el mejor gol del año

Santiago Montiel, jugador de Independiente, fue elegido como el ganador del premio Puskás 2025 por la espectacular chilena que marcó contra Independiente Rivadavia en la liga argentina.

“El momento mágico de Montiel fue nominado junto a otros diez brillantes candidatos. Se convierte en el segundo argentino consecutivo en obtener el premio, siguiendo los pasos de Alejandro Garnacho en 2024″, anuncia el comunicado de la Fifa.

Este es uno de los galardones más esperados por los fanáticos del fútbol en todo el mundo, pues premia las anotaciones que se salen de lo convencional y dejan boquiabierto a más de uno.

El tanto ganador del premio Puskás 2025 se dio el pasado 5 de junio en el Estadio Libertadores de América, ubicado en Avellaneda. Sobre los 15 minutos del compromiso, Montiel cazó un rebote fuera del área y se lanzó de chilena para mandarla a guardar.

FIFA felicita a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás 2025 | Foto: FIFA

Video del gol de Santiago Montiel, ganador del premio Puskás

Montiel le ganó en la votación a figuras del fútbol mundial como Lamine Yamal (Barcelona) y Declan Rice (Arsenal).

El día de su golazo en Avellaneda explicó que lo hizo para evitar el contragolpe del rival, sin saber que terminaría ganando uno de los premios más prestigiosos que entrega la Fifa.

“Sabía que tenía que terminar la jugada, porque ellos tenían un jugador muy diferente, que es (Sebastián) Villa. Me quedó ahí y ni lo pensé, le pegué”, apuntó a ESPN.

Esa chilena llegó en un momento clave de la temporada. “Estoy muy contento. Hacía mucho que no convertía ni podía jugar por las lesiones que arrastraba. La pasé muy mal, pero volver, y volver con ese gol, que es tan soñado, me pone muy contento”, dijo Montiel.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, felicitó al ganador. “Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el premio Puskás de la Fifa 2025. Su espectacular chilena con el Club Atlético Independiente de la Primera División de Argentina demostró una técnica, agilidad y habilidad excepcionales, y es un gol verdaderamente merecedor de este honor”, dijo el dirigente.

Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta

Esta vez no hubo participantes femeninas por el premio Puskás, pues la Fifa creó un galardón independiente para las mujeres que se llama premio Marta en honor a la legendaria futbolista brasileña.

La primera ganadora de esta categoría fue la mexicana Lizbeth Ovalle, que se inventó un remate de escorpión en el partido de Tigres vs. Chivas de Guadalajara en la Liga MX Femenil.

“Lizbeth marcó un brillante golazo de escorpión, demostrando una técnica excepcional, una habilidad innegable y una gran imaginación. Gracias por este gran momento, que ha captado la atención del mundo del fútbol, ​​y felicitaciones por este merecido premio”, apuntó Infantino.