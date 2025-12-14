Premios The Best 2025: canal y hora exacta para ver en vivo la ceremonia de la FIFA

A través de un comunicado oficial, la FIFA confirmó que los ganadores de los premios The Best se conocerán el próximo martes 16 de diciembre.

Dicho evento se llevará a cabo en Doha (Catar) como antesala a la final de la Copa Internacontinental entre Flamengo y París Saint-Germain.

La gala de premiación iniciará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) y será transmitido en la página oficial de la FIFA, específicamente en su plataforma de FIFA+.

La federación internacional confirmó que ese día “se revelarán los mejores jugadores y entrenadores del mundo de 2025 durante la Cena de Celebración FIFA 2025, que tendrá lugar en el Fairmont Katara Hall de Doha. Previamente, los mejores aficionados, arqueros y goles se anunciarán a través de videos digitales en las plataformas de la FIFA y en redes sociales, junto con el ganador del Premio FIFA Fair Play”.

Los Premios The Best se han convertido en una tradición para la FIFA | Foto: FIFA

Ousmane Dembelé, el gran favorito

Las votaciones ya se encuentran cerradas y todo indica que Ousmane Dembelé será elegido como el mejor jugador del mundo, tal como sucedió en el Balón de Oro.

Todos los galardones se han decidido mediante un sistema de votación con el mismo peso entre los aficionados, los actuales capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales femeninas y masculinas, y representantes de los medios de comunicación.

El próximo martes también se conocerán los ganadores del Premio Puskás y el Premio Marta, que reconoce a los mejores goles del año en la categoría masculina y femenina, respectivamente.

Se espera que millones de hinchas en todo el mundo estén atentos a la ceremonia, que se ha convertido en una tradición para la FIFA desde que se desligara del Balón de Oro para lanzar su propio sistema de premiación ante el público.

El año pasado, de hecho, fueron en contra a la decisión tomada por France Football de elegir a Rodri como el mejor jugador del mundo. El Premio The Best quedó en manos de Vinicius Jr y contó con la presencia de una gran delegación del Real Madrid.

Nominados al Premio The Best 2025

Este año todos los flashes apuntan hacia Ousmane Dembelé por lo hecho en la Champions League de la temporada pasada, aunque hay nombres que amenazan su victoria como Lamine Yamal o Vitinha.

Estos son los nominados:

Ousmane Dembelé (París Saint-Germain)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.