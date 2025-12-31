Desde 2017, la Fifa lanzó los premios The Best en busca de equiparar cargas con el Balón de Oro. Si bien fue una apuesta para quitarle protagonismo al galardón francés, los resultados no fueron los esperados y terminó por requerirse una decisión crucial para lucharles en 2026.

De acuerdo al presidente de la máxima entidad del balompié mundial, lo que han determinado es acabar con el premio tal y como se venía haciendo en los últimos años. Dicha idea es juntarse con Consejo de Deportes de Dubái, para de esta manera tener una mayor fuerza a la hora de emitir un premio.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, en la gala de los premios The Best 2025 Foto: FIFA via Getty Images

Para Fifa, así como para la nación que está implicada ahora, la visión es llevar a cabo el máximo premio individual posible que se pueda entregar en el fútbol del mundo entero.

Infantino, en una intervención reciente, hizo la explicación, donde especificó sobre lo que deseaban lograr: “Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción”, iniciaron.

“Para desarrollar este acto de primer nivel, estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia. Se tratará de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera del campo”, añadieron más detalles sobre lo que se verá al respecto en el 2026.

Últimos ganadores del premio The Best

Ousmane Dembélé y la centrocampista española Aitana Bonmatí ganaron el pasado 16 de diciembre los trofeos a mejores futbolistas en la ceremonia The Best de la FIFA en Doha.

Dembélé, de 28 años, se convirtió en septiembre en el sexto francés en levantar el Balón de Oro, tras haber conquistado la primera Liga de Campeones de Europa de la historia del PSG.

Ousmane Dembélé se quedó con las dos distinciones individuales más importantes de 2025 Foto: FIFA via Getty Images

“Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo”, reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

La entrega del galardón se celebró la víspera de la final de la Copa Intercontinental, entre el PSG y el Flamengo, que también se disputará en Catar.

Por su parte, Aitana Bonmatí, pieza clave de la selección española y del FC Barcelona, se llevó el trofeo The Best por tercera ocasión consecutiva.

Lo consiguió meses después de haber añadido a su vitrina también su tercer Balón de Oro al hilo, pese a haber perdido la final de Liga de Campeones y de la Eurocopa.

“Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré”, declaró Bonmatí en la web de la FIFA.

En la categoría de entrenadores, el técnico español del PSG, Luis Enrique, recibió el galardón, imponiéndose sin sorpresa a otros candidatos como el alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, o el neerlandés Arne Slot, del Liverpool.

Santiago Montiel, ganador del Premio Puskás 2025 Foto: FIFA

Latinoamérica brilló en los galardones a mejores goles del año, con el premio Puskas para el fútbol masculino y el Marta para el balompié femenino.

Una chilena anotada por el argentino Santiago Montiel, de Independiente de Avellaneda, contra Independiente Rivadavia en mayo de 2025, en un partido del campeonato argentino, recibió el Puskas.

*Con información de AFP.