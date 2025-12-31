Deportes

Fifa partió la historia del premio The Best en dos: no será el mismo tras decisión final para 2026

Para el máximo ente, la decepción que representó que el trofeo no tuviera los resultados esperados desde 2017, hizo que se tomaran decisiones definitivas en cabeza de Infantino.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
31 de diciembre de 2025, 5:41 p. m.
Ousmane Dembélé, ganador del premio The Best en 2025. Última edición desde su concepción en 2017.
Ousmane Dembélé, ganador del premio The Best en 2025. Última edición desde su concepción en 2017. Foto: FIFA via Getty Images

Desde 2017, la Fifa lanzó los premios The Best en busca de equiparar cargas con el Balón de Oro. Si bien fue una apuesta para quitarle protagonismo al galardón francés, los resultados no fueron los esperados y terminó por requerirse una decisión crucial para lucharles en 2026.

De acuerdo al presidente de la máxima entidad del balompié mundial, lo que han determinado es acabar con el premio tal y como se venía haciendo en los últimos años. Dicha idea es juntarse con Consejo de Deportes de Dubái, para de esta manera tener una mayor fuerza a la hora de emitir un premio.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, en la gala de los premios The Best 2025
Gianni Infantino, presidente de FIFA, en la gala de los premios The Best 2025 Foto: FIFA via Getty Images

Para Fifa, así como para la nación que está implicada ahora, la visión es llevar a cabo el máximo premio individual posible que se pueda entregar en el fútbol del mundo entero.

Infantino, en una intervención reciente, hizo la explicación, donde especificó sobre lo que deseaban lograr: “Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción”, iniciaron.

Deportes

Este sería el primer fichaje del Barcelona para 2026: se lo pelea contra Inter y Juventus

Deportes

América de Cali se fue al exterior y logró fichaje inesperado para 2026: no le valió un peso

Deportes

Millonarios selló el acuerdo con su nuevo goleador: tiene nombre de ciclista y firma por un año

Deportes

Pelea de capos en la interna de Atlético Nacional: así relató las “pute…” uno de los implicados

Deportes

Deportivo Cali pega otro mordisco: sacó la chequera y le quitó una pieza clave al Junior

Deportes

Desolador parte de Real Madrid sobre Kylian Mbappé a horas de acabarse el 2025: salud perjudicada

Deportes

Hospitalizan a Roberto Carlos tras sufrir un infarto en Brasil: esto se sabe sobre su salud

Deportes

Premios The Best: Ousmane Dembélé se consagró ganador; aquí los premios entregados y el listado que eligió la FIFA en 2025

Deportes

Premios The Best 2025: canal y hora exacta para ver en vivo la ceremonia de la FIFA

Deportes

Ni Luis Díaz, ni James Rodríguez: ‘The Best’ nominó a este par de colombianos y nadie lo esperaba

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

“Para desarrollar este acto de primer nivel, estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia. Se tratará de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera del campo”, añadieron más detalles sobre lo que se verá al respecto en el 2026.

Últimos ganadores del premio The Best

Ousmane Dembélé y la centrocampista española Aitana Bonmatí ganaron el pasado 16 de diciembre los trofeos a mejores futbolistas en la ceremonia The Best de la FIFA en Doha.

Dembélé, de 28 años, se convirtió en septiembre en el sexto francés en levantar el Balón de Oro, tras haber conquistado la primera Liga de Campeones de Europa de la historia del PSG.

Ousmane Dembélé se quedó con las dos distinciones individuales más importantes de 2025
Ousmane Dembélé se quedó con las dos distinciones individuales más importantes de 2025 Foto: FIFA via Getty Images

“Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo”, reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

La entrega del galardón se celebró la víspera de la final de la Copa Intercontinental, entre el PSG y el Flamengo, que también se disputará en Catar.

Por su parte, Aitana Bonmatí, pieza clave de la selección española y del FC Barcelona, se llevó el trofeo The Best por tercera ocasión consecutiva.

Ni Luis Díaz, ni James Rodríguez: ‘The Best’ nominó a este par de colombianos y nadie lo esperaba

Lo consiguió meses después de haber añadido a su vitrina también su tercer Balón de Oro al hilo, pese a haber perdido la final de Liga de Campeones y de la Eurocopa.

“Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré”, declaró Bonmatí en la web de la FIFA.

En la categoría de entrenadores, el técnico español del PSG, Luis Enrique, recibió el galardón, imponiéndose sin sorpresa a otros candidatos como el alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, o el neerlandés Arne Slot, del Liverpool.

Santiago Montiel, ganador del Premio Puskás 2025
Santiago Montiel, ganador del Premio Puskás 2025 Foto: FIFA

Latinoamérica brilló en los galardones a mejores goles del año, con el premio Puskas para el fútbol masculino y el Marta para el balompié femenino.

Una chilena anotada por el argentino Santiago Montiel, de Independiente de Avellaneda, contra Independiente Rivadavia en mayo de 2025, en un partido del campeonato argentino, recibió el Puskas.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

VILLARREAL, SPAIN - DECEMBER 21: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates after scoring their side's second goal with his teammates during the LaLiga EA Sports match between Villarreal CF and FC Barcelona at Estadio de la Ceramica on December 21, 2025 in Villarreal, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Este sería el primer fichaje del Barcelona para 2026: se lo pelea contra Inter y Juventus

Ousmane Dembélé, ganador del premio The Best en 2025. Última edición desde su concepción en 2017.

Fifa partió la historia del premio The Best en dos: no será el mismo tras decisión final para 2026

América de Cali tendrá nuevo arquero para 2026 y la Copa Sudamericana

América de Cali se fue al exterior y logró fichaje inesperado para 2026: no le valió un peso

Hernán Torres suma fichas para su nómina del próximo semestre.

Millonarios selló el acuerdo con su nuevo goleador: tiene nombre de ciclista y firma por un año

Dos de los capos de Atlético Nacional tuvieron más de una discusión años atrás.

Pelea de capos en la interna de Atlético Nacional: así relató las “pute…” uno de los implicados

Alberto Gamero pescó otro jugador en el Junior de Barranquilla.

Deportivo Cali pega otro mordisco: sacó la chequera y le quitó una pieza clave al Junior

Kylian Mbappé sufrió lesión de consideración al término de 2025

Desolador parte de Real Madrid sobre Kylian Mbappé a horas de acabarse el 2025: salud perjudicada

Brazilian football star Roberto Carlos interacts with the media at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal, on April 22, 2025. Carlos arrives in Nepal to attend the ongoing Nepal Super League (NSL) at Dashrath Stadium as a special guest. Widely regarded as one of the greatest left-backs in football history, Carlos makes his senior debut for Brazil in 1992. He earns over 120 caps for the national team and is instrumental in Brazil's 2002 FIFA World Cup victory in South Korea and Japan. Carlos spends most of his club career at Real Madrid, where he plays from 1996 to 2007. During his time with the Spanish giants, he wins four La Liga titles and three UEFA Champions League trophies. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto via Getty Images)

Hospitalizan a Roberto Carlos tras sufrir un infarto en Brasil: esto se sabe sobre su salud

Antena 2 salió del aire en la madrugada del 31 de diciembre.

Así fueron los últimos segundos de Antena 2: audio revela cómo salió del aire tras 37 años

Santiago Arias, lateral derecho de la Selección Colombia.

Atlético Nacional se pronunció sobre el fichaje de Santiago Arias: dieron tajante respuesta

Noticias Destacadas