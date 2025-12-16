Suscribirse

Premios The Best: Ousmane Dembélé se consagró ganador; aquí los premios entregados y el listado que eligió la FIFA en 2025

Un reconocimiento a los mejores jugadores y jugadoras se dio este martes, con la presencia del presidente de la entidad, Gianni Infantino.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 5:55 p. m.
Gianni Infantino, presidente de FIFA, en la gala de los premios The Best 2025
Gianni Infantino, presidente de FIFA, en la gala de los premios The Best 2025 | Foto: FIFA via Getty Images

Este martes, 16 de diciembre, la FIFA realizó su habitual gala de los premios The Best, donde reconoce al mejor jugador y jugadora de la temporada, así como otros premios que considera importante el máximo ente del balompié mundial.

El evento fue otra gala repleta de estrellas, que dejó como los grandes vencedores en las dos ramas a los mismos que ganaron el Balón de Oro: el francés, Ousmane Dembélé y la española, Aitana Bonmatí.

Ousmane Dembélé se quedó con las dos distinciones individuales más importantes de 2025
Ousmane Dembélé se quedó con las dos distinciones individuales más importantes de 2025 | Foto: FIFA via Getty Images

Mejor jugador

Ousmane Dembélé - PSG

“Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo”, reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

Mejor jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí- Barcelona

“Estoy agradecida de tener el premio, fui votada por los jugadores, entrenadores y los fanáticos y lo disfrutaré”, declaró Bonmatí en la web de la FIFA.

Entrenador del año

Luis Enrique - PSG

El estratega español no se presentó en el evento, y en su lugar quien recibió la estatuilla fue su asistente técnico en el cuadro de París, Rafel Pol.

Once ideal de 2025:

Un plantel plagado de jugadores que militan en Europa fue el elegido por FIFA. Línea por línea es un poderoso once, que cualquier plantel del mundo soñaría tener, con dos de los mejores delanteros y sin Kylian Mbappé.

Otros galardones entregados en la gala

En categoría femenina tampoco hubo sorpresas, con un galardón para Sarina Wiegman, entrenadora de la selección inglesa de fútbol.

La neerlandesa conquistó el pasado verano su tercera Eurocopa consecutiva (2017 con Países Bajos, 2022 y 2025 con Inglaterra).

Contexto: Ni Luis Díaz, ni James Rodríguez: ‘The Best’ nominó a este par de colombianos y nadie lo esperaba

También se entregaron premios a los guardametas: el italiano Gianluigi Donnarumma, actual jugador del Manchester City, fue recompensado por su gran temporada en la portería del PSG, mientras que la inglesa Hannah Hampton, arquera del Chelsea y ganadora de la Eurocopa 2025, se llevó el trofeo femenino.

Latinoamérica brilló en los galardones a mejores goles del año, con el premio Puskas para el fútbol masculino y el Marta para el balompié femenino.

Santiago Montiel, ganador del Premio Puskás 2025
Santiago Montiel, ganador del Premio Puskás 2025 | Foto: FIFA

Una chilena anotada por el argentino Santiago Montiel, de Independiente de Avellaneda, contra Independiente Rivadavia en mayo de 2025, en un partido del campeonato argentino, recibió el Puskas.

El premio Marta fue para la mexicana Lizbeth Ovalle, “La Maga”, autora de un golazo de escorpión con los colores de Tigres.

Contexto: Santiago Montiel se encaminó al Puskás: osada chilena con Independiente le da la vuelta al mundo

La actual futbolista del Orlando Pride, de la liga femenina norteamericana, anotó la diana contra Guadalajara el pasado mes de marzo, aprovechando un centro de la española Jenni Hermoso.

Los premiados fueron decididos por el voto de aficionados, de periodistas especializados y de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales.

*Con información de AFP.

The Bestousmane dembeleFIFAGianni InfantinoAitana Bonmatí

