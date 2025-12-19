Deportes

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

Gregori Anangono fue el ejecutor del gol que le da la vuelta al mundo. Superó, de lejos, a un portero con experiencia y que mide más de 1.95 de altura.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

19 de diciembre de 2025, 3:22 p. m.
Gregori Anangonó fue el autor del gol que podría aspirar al Premio Puskás
Gregori Anangonó fue el autor del gol que podría aspirar al Premio Puskás Foto: Captura DSports

Hace un par de días, nada más, que la Fifa anunció al ganador del premio Puskás 2025. Una anotación de Santiago Montiel, que realizó el jugador de Independiente de Avellaneda y que en su momento fue candidata a ser elegida como la mejor del año.

Después de dicha elección, los goles que se anotasen de ahí en adelante entrarían en la puja para el siguiente escrutinio. En las últimas horas, y en medio de la final de la Copa de Ecuador que disputaban Liga de Quito y Universidad Católica, se marcó uno que entró de manera fuerte como aspirante.

El ejecutor fue Gregori Anangonó, de la Católica, quien al minuto 60 se fue de ambicioso y lanzó desde antes de media cancha un tiro potente para vencer al experimentado, Alexander Domínguez.

Con plena confianza de su pegada con pierna derecha, el lateral tiró detrás de la línea de media cancha. El remate se fue por lo alto, con suma precisión y la velocidad justa para clavarse en el ángulo derecho por pórtico contrario.

Deportes

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Deportes

El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Deportes

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Deportes

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

Ciclismo

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Deportes

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Deportes

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

Deportes

Fifa anunció al ganador del premio Puskás 2025: este fue el mejor gol del año

Deportes

La razón por la que la obra maestra de Luis Díaz en Berlín no pudo ser tenida en cuenta para el Premio Puskás: sorpresa total

Deportes

¿Premio Puskás? El golazo de Richarlison en la Premier League que le da la vuelta al mundo

Fue un gol sorpresivo, que a los narradores también les llamó la atención y tuvieron que hacer un relato especial para resaltar la ejecución que le empezaría a dar la vuelta al mundo cuando se hiciese viral por medio de redes sociales.

En efecto, el tanto se hizo tendencia. En la mañana de este viernes, 19 de diciembre, ya suma casi 15 mil visualizaciones en la cuenta oficial del canal que hizo la transmisión del partido, DSports Ecuador.

El gol Puskás de la Selección Escocia en Glasgow ante Dinamarca para clasificar al Mundial 2026

Este mismo medio le hizo una entrevista posterior al gran ejecutor del tanto. Sorprendido por lo hecho, se mostró atónito de haber marcado así y ayudar para la victoria de los suyos: “No la verdad que no. Este grupo se lo merecía y estábamos convencidos”.

Enfrente tenían uno de los clubes más poderosos de Ecuador. Anangonó dio un dictamen sobre lo que fue la clave para quedarse con el título de Copa: “Tienen mucha experiencia, pero nosotros hambre”.

“Se me dio. Un gol que ni yo me lo creo aún”, completó diciendo el autor del tanto que le da la vuelta al mundo a finales de diciembre de 2025.

Camará tomó golazo de Memphis Depay desde la tribuna: audio de estadio es sensación y pide Puskás

Batieron al favorito

La ‘U’ Católica logró vencer en la gran final a Liga de Quito. Un resultado de 2-3 le sirvió a los azules para llevarse el título de Copa en Ecuador.

Fue un ajustado partido, que inició con el gol al 17 de Mauricio Alonso, después vio el empate del colombiano, Jeison Medina, al 37′. Para la segunda parte fue que se terminó por desequilibrar todo, justo con el golazo de Anangonó al minuto 60.

Ya para el final del partido hubo dos tantos más; uno de José Fajardo al 88′ y uno más de Kevin Minda 90+6′.

Así celebraron los campeones en su cuenta de X: “Logramos la primera estrella para nuestro Club, esto es dedicado a toda la Familia Cammarata a nuestros héroes que dejaron todo en la cancha, a los hinchas que ya no están, a los que esperaron más de 50 años para festejar y a todos los que apoyan al Trencito”.

Mas de Deportes

MALLORCA, SPAIN - FEBRUARY 11: Radamel Falcao of Rayo Vallecano looks on prior to the LaLiga EA Sports match between RCD Mallorca and Rayo Vallecano at Estadi de Son Moix on February 11, 2024 in Mallorca, Spain. (Photo by Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images)

Se filtra el equipo que le abrió las puertas a Falcao García para entrenar en su sede

Gesto contra Tarik Sektioui generó malestar en la final de la Copa Árabe

El feo gesto que se dio en la final de la Copa Árabe: jugadores de Jordania son señalados

Luis Díaz habló sobre el partido contra Portugal en el Mundial 2026.

Luis Díaz no come cuento: lanzó advertencia para Cristiano Ronaldo y Portugal

Gregori Anangonó fue el autor del gol que podría aspirar al Premio Puskás

Primer candidato al premio Puskás 2026: gol de más de media cancha deja atónito al mundo

Atlético Nacional mueve sus fichas en el mercado y ya piensa en 2026.

Aparte de Marino, otro jugador de Atlético Nacional se va vendido: acuerdo total con Peñarol

Egan Bernal está haciendo pretemporada con el Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers anuncia impactante cambio para 2026: Egan Bernal ya lo vio de cerca

Luis Díaz pasa por un momento ideal en Bayern Múnich tras estar en Liverpool

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Junior de Barranquilla se mueve en el mercado de fichajes.

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of FC Bayern München celebrates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Noticias Destacadas