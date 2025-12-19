Hace un par de días, nada más, que la Fifa anunció al ganador del premio Puskás 2025. Una anotación de Santiago Montiel, que realizó el jugador de Independiente de Avellaneda y que en su momento fue candidata a ser elegida como la mejor del año.

Después de dicha elección, los goles que se anotasen de ahí en adelante entrarían en la puja para el siguiente escrutinio. En las últimas horas, y en medio de la final de la Copa de Ecuador que disputaban Liga de Quito y Universidad Católica, se marcó uno que entró de manera fuerte como aspirante.

El ejecutor fue Gregori Anangonó, de la Católica, quien al minuto 60 se fue de ambicioso y lanzó desde antes de media cancha un tiro potente para vencer al experimentado, Alexander Domínguez.

Con plena confianza de su pegada con pierna derecha, el lateral tiró detrás de la línea de media cancha. El remate se fue por lo alto, con suma precisión y la velocidad justa para clavarse en el ángulo derecho por pórtico contrario.

Fue un gol sorpresivo, que a los narradores también les llamó la atención y tuvieron que hacer un relato especial para resaltar la ejecución que le empezaría a dar la vuelta al mundo cuando se hiciese viral por medio de redes sociales.

En efecto, el tanto se hizo tendencia. En la mañana de este viernes, 19 de diciembre, ya suma casi 15 mil visualizaciones en la cuenta oficial del canal que hizo la transmisión del partido, DSports Ecuador.

El gol Puskás de la Selección Escocia en Glasgow ante Dinamarca para clasificar al Mundial 2026

Este mismo medio le hizo una entrevista posterior al gran ejecutor del tanto. Sorprendido por lo hecho, se mostró atónito de haber marcado así y ayudar para la victoria de los suyos: “No la verdad que no. Este grupo se lo merecía y estábamos convencidos”.

Enfrente tenían uno de los clubes más poderosos de Ecuador. Anangonó dio un dictamen sobre lo que fue la clave para quedarse con el título de Copa: “Tienen mucha experiencia, pero nosotros hambre”.

“Se me dio. Un gol que ni yo me lo creo aún”, completó diciendo el autor del tanto que le da la vuelta al mundo a finales de diciembre de 2025.

Camará tomó golazo de Memphis Depay desde la tribuna: audio de estadio es sensación y pide Puskás

Batieron al favorito

La ‘U’ Católica logró vencer en la gran final a Liga de Quito. Un resultado de 2-3 le sirvió a los azules para llevarse el título de Copa en Ecuador.

Fue un ajustado partido, que inició con el gol al 17 de Mauricio Alonso, después vio el empate del colombiano, Jeison Medina, al 37′. Para la segunda parte fue que se terminó por desequilibrar todo, justo con el golazo de Anangonó al minuto 60.

Ya para el final del partido hubo dos tantos más; uno de José Fajardo al 88′ y uno más de Kevin Minda 90+6′.

Así celebraron los campeones en su cuenta de X: “Logramos la primera estrella para nuestro Club, esto es dedicado a toda la Familia Cammarata a nuestros héroes que dejaron todo en la cancha, a los hinchas que ya no están, a los que esperaron más de 50 años para festejar y a todos los que apoyan al Trencito”.