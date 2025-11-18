Suscribirse



El gol Puskás de la Selección Escocia en Glasgow ante Dinamarca para clasificar al Mundial 2026

Apenas comenzaba el partido en Glasgow, Scott McTominay se inventó una espectacular chilena para meter a la Selección Escocia en el Mundial 2026. Directo al Puskás. ¡Video!

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

18 de noviembre de 2025, 11:28 p. m.
Pantallazo X: @SC_ESPN
Pantallazo X: @SC_ESPN | Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Cuando la Selección Escocia no tenía margen de error, le tocó salvar su boleto al Mundial 2026 ante Dinamarca, la rival directa en el Grupo C de las Eliminatorias de Europa. Un Scott McTominay apareció como el salvador con espectacular golazo de chilena digno de Premio Puskás. En el estadio Hampden Park de Glasgow, esta obra de arte abrió el marcador y encaminó la alegría escocesa.

Sobre el minuto 3 de comenzar el partido, la Selección Escocia se fue adelante en el marcador con un golazo de Scott McTominay que sorprendió a los daneses que buscaron el cupo de manera directa. Un mal rechazo desde la defensa, dejó el balón servido para que Ben Doak del Liverpool colocará un centro preciso para la obra de arte.

El volante ofensivo del Napoli de la Serie A de Italia, luego de pasar sin pena ni gloria por el Manchester United, pudo tener el tiempo, el momento y el espacio para lanzar la obra de arte y demostrar sus dotes técnicos. Sin duda, que esta chilena ante la Selección Dinamarca clasifica para estar entre los mejores goles de las Eliminatorias de Europa.

Pese al golazo de Scott McTominay, Dinamarca sacó fuerzas para dejar el 2-2 hasta el minuto 90 y eso les bastaba para clasificar al Mundial 2026 de forma directa, sin pensar que en los siete minutos restantes los escoceses iban a hacer valer el golazo de su máxima estrella comenzando el partido.

Escocia clasifica al Mundial 2026 de forma directa

Lawrence Shankland del Heart de la Premier League de Escocia anotó el segundo al minuto 78 y Dinamarca no se quedó quieto y se reportó con goles de Rasmus Højlund y Patrick Dorgu. En la reposición, siguió el show de goles de los escoceses para clasificar al Mundial 2026.

YouTube video player

Kieran Tierney hizo retumbar Glasgow con el agónico gol para lo que parecía el marcador final al 90+3 y por si fuera poco, ya con una Dinamarca entregada, Kenny McLean colocó el 4-2 final para quedar líderes con 13 puntos.

Clasificados de Europa para el Mundial 2026

  • Escocia
  • España
  • Suiza
  • Austria
  • Bélgica
  • Alemania
  • Francia
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Noruega
  • Inglaterra
  • Croacia

Los clasificados al repechaje de Europa para el Mundial 2026

Segundos de grupo

  • Italia
  • Irlanda
  • Ucrania
  • Albania
  • República Checa
  • Polonia
  • Eslovaquia
  • Kosovo
  • Dinamarca
  • Turquía
  • Bosnia & Herzegovina
  • Gales

Clasificado por Nations League

  • Rumania
  • Irlanda del Norte
  • Suecia
  • Macedonia del Norte

EscociaMundial 2026eliminatoriasPuskas

