Camará tomó golazo de Memphis Depay desde la tribuna: audio de estadio es sensación y pide Puskás

Con Corinthians, el delantero de Países Bajos hizo una maniobra para zafarse de un rival y anotar ante São Paulo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 5:35 p. m.
Acción de Memphis Depay con caño incluido acabó en golazo en Brasil.
En el mundo se viene marcando goles con una calidad impresionante en sus maniobras. Quien ejecutó uno para el cual piden premio Puskás, fue Memphis Depay.

El delantero de Países Bajos, y quien es una de las máximas estrellas de Corinthians, en Brasil, fue el autor de un golazo que se ha hecho viral a través de redes sociales.

Su maniobra previa al remate final donde se zafó de la marca de un contrario con un caño tras bajarla de pecho, ha generado una conversación mundial de dicha anotación.

Si bien en la transmisión oficial el tanto se vio de manera espectacular, desde la tribuna también fue captado dicho instante por un aficionado que lo subió a las redes sociales.

Desde dicho ángulo la anotación se ve aún más espectacular que con la toma de televisión. De frente se logra ver el túnel de Depay a su rival y cómo el de São Paulo queda en vergüenza.

Toda la secuencia es un ‘poema’ visual para los futboleros y asistentes al estadio, quien se emocionaban de sobremanera al ver lo que hizo Depay.

Memphis Depay, de Corinthians, celebra la anotación magistral que hizo en Brasil
En el estadio Neo Química Arena, los casi 50.000 espectadores para los que tiene capacidad el recinto subieron los decibelios a más no poder para gritar el gol de los suyos.

Dicho tanto hizo parte de la goleada del Timão en el Brasileirao por 3-1 ante los paulistas. Depay hizo ese gol y otro más a través del punto penal.

Elogios a la obra de Depay

Como suele pasar cuando hay goles de esta magnitud, en redes sociales los comentarios al respecto fueron múltiples. Un sinfín de personas reprodujeron la anotación. Footure, perfil de análisis de fútbol, dio su opinión del tanto que calificó como “uno de los más bonitos” del Brasileirao.

“Observe que Memphis Depay detiene su carrera y aprovecha el rebote del defensor del São Paulo”, puntualizó en el estudio detallado de la maniobra.

Revelan las insólitas exigencias que hizo Memphis Depay para llegar al Corinthians de Brasil.
“¡Su visión de juego era increíblemente aguda! Su talento para ejecutar el caño y la definición fue espectacular", agregó sin dejar de exaltar un solo instante del gol.

“Uno de los goles más bonitos de este Campeonato Brasileño”, terminan.

Otros comentarios de usuarios de la red social X también entraron en la conversación así: “¡Qué Golazo! Memphis Depay. ¡El Mejor Gol Del Campeonato Brasileño!“.

“Desde ayer estoy viendo el gol de Depay a São Paulo, y cada ángulo que sale es mejor”, terminó diciendo un perfil.

