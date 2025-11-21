En el mundo se viene marcando goles con una calidad impresionante en sus maniobras. Quien ejecutó uno para el cual piden premio Puskás, fue Memphis Depay.

El delantero de Países Bajos, y quien es una de las máximas estrellas de Corinthians, en Brasil, fue el autor de un golazo que se ha hecho viral a través de redes sociales.

Su maniobra previa al remate final donde se zafó de la marca de un contrario con un caño tras bajarla de pecho, ha generado una conversación mundial de dicha anotación.

Por Dios, esta toma del cañazo y gol de Memphis Depay, todo en el ÁREA de São Paulo.



Qué animal. 😮‍💨🇳🇱 pic.twitter.com/m2sT92GbvE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 21, 2025

Si bien en la transmisión oficial el tanto se vio de manera espectacular, desde la tribuna también fue captado dicho instante por un aficionado que lo subió a las redes sociales.

Desde dicho ángulo la anotación se ve aún más espectacular que con la toma de televisión. De frente se logra ver el túnel de Depay a su rival y cómo el de São Paulo queda en vergüenza.

Toda la secuencia es un ‘poema’ visual para los futboleros y asistentes al estadio, quien se emocionaban de sobremanera al ver lo que hizo Depay.

Memphis Depay, de Corinthians, celebra la anotación magistral que hizo en Brasil | Foto: Getty Images

En el estadio Neo Química Arena, los casi 50.000 espectadores para los que tiene capacidad el recinto subieron los decibelios a más no poder para gritar el gol de los suyos.

Dicho tanto hizo parte de la goleada del Timão en el Brasileirao por 3-1 ante los paulistas. Depay hizo ese gol y otro más a través del punto penal.

Elogios a la obra de Depay

Como suele pasar cuando hay goles de esta magnitud, en redes sociales los comentarios al respecto fueron múltiples. Un sinfín de personas reprodujeron la anotación. Footure, perfil de análisis de fútbol, dio su opinión del tanto que calificó como “uno de los más bonitos” del Brasileirao.

“Observe que Memphis Depay detiene su carrera y aprovecha el rebote del defensor del São Paulo”, puntualizó en el estudio detallado de la maniobra.

Memphis Depay es una de las grandes estrellas mundiales que milita en Brasil. | Foto: Redes sociales de Corinthians

“¡Su visión de juego era increíblemente aguda! Su talento para ejecutar el caño y la definición fue espectacular", agregó sin dejar de exaltar un solo instante del gol.

“Uno de los goles más bonitos de este Campeonato Brasileño”, terminan.

Otros comentarios de usuarios de la red social X también entraron en la conversación así: “¡Qué Golazo! Memphis Depay. ¡El Mejor Gol Del Campeonato Brasileño!“.