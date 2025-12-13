Jorge Carrascal conduce a Flamengo a la final de Copa Intercontinental: “Venimos con mucha confianza”

Flamengo avanza a la final de la Copa Intercontinental tras conquistar la Copa Challenger de la FIFA, con un Jorge Carrascal inspirado, titular hasta el minuto 86, reconocido por la FIFA como el mejor jugador del partido y clave para llevar al equipo a la final contra el PSG, actual campeón de la Liga de Campeones.

Dos cabezazos precisos de los defensas Léo Pereira y Danilo sellaron la victoria 2-0 del Flamengo sobre el Pyramids de Egipto, en un encuentro disputado en el estadio Áhmad bin Ali de Catar. Con este resultado, el equipo brasileño aseguró su lugar en la final de la Copa Intercontinental.

Balón parado, la clave del triunfo

El primer gol llegó al minuto 23, cuando Léo Pereira se adelantó a la defensa rival tras un balón servido por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Más tarde, Danilo amplió la ventaja en el minuto 52, con la colaboración del portero del Pyramids.

Los dos goles en contra no fueron impedimento para Pyramids, nunca se rindieron, mostraron entrega y garra en el campo, aunque sin lograr concretar sus oportunidades en los metros finales.

El técnico del Flamengo, Filipe Luís, destacó la efectividad de su equipo en las jugadas a balón parado.

“Es una de las fases del partido, las intentamos trabajar todas. Tenemos jugadores poderosos en esta fase del juego, pero me quedo en que fue un partido completo (...) No hay rival fácil, cuando nos quedamos sin el balón el equipo supo sufrir y acabamos venciendo. Es un resultado merecido”, afirmó al final del encuentro.

Mirando a la final contra el PSG

El entrenador brasileño se refirió al próximo desafío ante el París Saint-Germain, catalogándolo como “el mejor equipo del mundo”.

“Lo demostró, ganó la Liga de Campeones y por eso está en este torneo, por ser el mejor. Nosotros, con toda la humildad del mundo, les intentaremos ganar para hacer historia”, señaló.

Por su parte, el atacante colombiano Jorge Carrascal valoró el desempeño colectivo frente a un rival “muy competitivo” y resaltó la confianza del equipo de cara a la final.

Jorge Carrascal con el premio al Jugador del Partido tras el partido de la Copa Challenger de la FIFA 2025 entre el CR Flamengo y el Pyramids FC. | Foto: FIFA via Getty Images

“Será un partido muy difícil. Sabemos la clase de equipo que es el PSG, pero venimos con mucha confianza, con mucha actitud”, afirmó.

Flamengo busca su segundo título mundial

Con la victoria, el Flamengo, que levantó su primer título intercontinental en 1981, intentará conquistar su segunda corona mundial el próximo miércoles, frente a un PSG que busca su primer campeonato en la historia del torneo.