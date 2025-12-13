Deportes
Jorge Carrascal conduce a Flamengo a la final de Copa Intercontinental: “Venimos con mucha confianza”
Con un partido destacado, Carrascal guió a Flamengo hacia la final de la Copa Intercontinental tras levantar la Copa Challenger de la FIFA.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
Flamengo avanza a la final de la Copa Intercontinental tras conquistar la Copa Challenger de la FIFA, con un Jorge Carrascal inspirado, titular hasta el minuto 86, reconocido por la FIFA como el mejor jugador del partido y clave para llevar al equipo a la final contra el PSG, actual campeón de la Liga de Campeones.
Yo: hoy sí va a ser un buen día— Flamengo (@Flamengo_es) December 13, 2025
Flamengo: pic.twitter.com/jI1ziyhWFc
Dos cabezazos precisos de los defensas Léo Pereira y Danilo sellaron la victoria 2-0 del Flamengo sobre el Pyramids de Egipto, en un encuentro disputado en el estadio Áhmad bin Ali de Catar. Con este resultado, el equipo brasileño aseguró su lugar en la final de la Copa Intercontinental.
Balón parado, la clave del triunfo
El primer gol llegó al minuto 23, cuando Léo Pereira se adelantó a la defensa rival tras un balón servido por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.
¡FLAMENGO ABRIÓ EL MARCADOR EN CATAR!— DSPORTS (@DSports) December 13, 2025
Centro letal de Giorgian De Arrascaeta y cabezazo perfecto de Léo Pereira para el 1-0 sobre Pyramids. #FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/vkdAOvZgpH
Más tarde, Danilo amplió la ventaja en el minuto 52, con la colaboración del portero del Pyramids.
¡GOOOL DE FLAMENGO!— DSPORTS (@DSports) December 13, 2025
Centro de Giorgian De Arrascaeta que le llegó a Danilo y amplió la diferencia 2-0 contra Pyramids.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/6XEO9QSQMM
Los dos goles en contra no fueron impedimento para Pyramids, nunca se rindieron, mostraron entrega y garra en el campo, aunque sin lograr concretar sus oportunidades en los metros finales.
El técnico del Flamengo, Filipe Luís, destacó la efectividad de su equipo en las jugadas a balón parado.
“Es una de las fases del partido, las intentamos trabajar todas. Tenemos jugadores poderosos en esta fase del juego, pero me quedo en que fue un partido completo (...) No hay rival fácil, cuando nos quedamos sin el balón el equipo supo sufrir y acabamos venciendo. Es un resultado merecido”, afirmó al final del encuentro.
Mirando a la final contra el PSG
El entrenador brasileño se refirió al próximo desafío ante el París Saint-Germain, catalogándolo como “el mejor equipo del mundo”.
“Lo demostró, ganó la Liga de Campeones y por eso está en este torneo, por ser el mejor. Nosotros, con toda la humildad del mundo, les intentaremos ganar para hacer historia”, señaló.
"O PSG é o melhor time do mundo, está nesse torneio por ser o melhor, e nós, com toda a humildade do mundo vamos tentar ganhar para fazer história."— Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) December 13, 2025
- Filipe Luís. pic.twitter.com/Cy7HnfvVyp
Por su parte, el atacante colombiano Jorge Carrascal valoró el desempeño colectivo frente a un rival “muy competitivo” y resaltó la confianza del equipo de cara a la final.
“Será un partido muy difícil. Sabemos la clase de equipo que es el PSG, pero venimos con mucha confianza, con mucha actitud”, afirmó.
Flamengo busca su segundo título mundial
Con la victoria, el Flamengo, que levantó su primer título intercontinental en 1981, intentará conquistar su segunda corona mundial el próximo miércoles, frente a un PSG que busca su primer campeonato en la historia del torneo.
*Con información de AFP.